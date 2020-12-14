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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:39
airmax78 написав: Bolt написав:
Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер. Жена как-то случайно врубила 2кВт чайник при включённом генератор, он так начал выть(рабочая мощность 3,5кВт) , что пришлось сразу вырубить. При том 2кВт болгарка+холодильник +свет тянет без проблем. То есть, чтобы беспроблемно тянуть 2 кВт ТЭНы наверное 5-6кВТ генератор нужен. А в стиралка тоже ТЭНы киловатта на 1,5-2 стоят, значит, чтобы потянуть бойлер +стиралку нужно гену киловатт на 8-10.Неговоря о том, что в инструкции прямо написано, что не рекомендуется подключать нагревательныне елементы.
Полезное наблюдение. Возьмем на вооружение.
Когда на генератор скидываются домом, то как делят сумму? В равных частях или в зависимости от площади квартиры?
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Damien
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:40
барабашов написав:
А что с Веее случилось?
Выкинули с сайта за ругань с начальством?
Та ні, вчора попросив видалити свій профіль.
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Ірина_
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:41
барабашов написав:UA
У нас в райончике(посёлке) при Автозаводе, сейчас это ЮМЗ, где в 48-49годах построили типовые домики для семей рабочих на 8 квартир, но с ЦО от завода(по карте города это туда прилетелО два раза в последний раз, СК Метеор по нашему) внуки тех первых рабочих решили эту проблему так:
1) скинулись ещё в октябре и привезли по нормальной цене генератор кВт на 5 с Польши тысяч за 30(там)
2) посчитали расход топлива и кому то с авто в гараже рядом с домом сделали стратегический запас канистр(знаю что нельзя) на пару суток, авто типа Таврии, не жалко
3)вырыли яму рядом с домом куда после гидро- и звукоизоляции и устройства выхлопоотведения и воздухозабора и поставили этот генератор
4) создал вайбер группу на 8 персон, в которой договариваются кто включает этот генератор в конкретный день и как и кто потребляет эту энергию по справедливости(стиралка,утюг,посудомойка и т.д,, электроплит и духовок нет вроде, дом газифицирован и все уже с автономками)
5) !!!! По максимальному потребляемому току поставили пару последовательных плавких предохранителей на вводе в дом, все знают кто что включил, сгорело - бери у главного по дому предохранитель и сам меняй
Расходы на топливо меньше сотни в день то есть 12грн с квартиры. По ТО не в курсе, но там рукастые ребята с СТО что битки восстанавливают в доме живут, они же и возглавили этот проект
Как такое организовать в масштабах на порядок больше - не в курсе, те более если надо и электроотопление, и плиты и т.д.
В доме на 8 квартир где сбитый и спитый
коллектив можно много чего организовать.
В огромных ЛохоМОПо домах совсем иные так сказать "правила общежития".
Спрашиваю соседку - Как с горячей водой на верхних этажах?
Ответ - А я на бойлере
Говорю - Так просили же не включать бойлера, пользоваться центральной горячей водой.
Ответ - ой, ой ой...А то что будет?
Какой нафиг генератор с таким контингентом?
Инициативная группа которая есть практически в каждой новостройке напорется на более многочисленную группу эгоистов которым на всех насрать.
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UA
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:42
little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
я представляю радость мамы
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vikapavl
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:43
Ірина_ написав: барабашов написав:
А что с Веее случилось?
Выкинули с сайта за ругань с начальством?
Та ні, вчора попросив видалити свій профіль.
Франт довел человека до инфаркта своими прогнозами.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:47
барабашов написав: airmax78 написав: wadimk написав:
У нас, в ЖСК (кукуев,144 кв), тоже маниакальная идея купить генератор на 3.5 КВт. Заряжать "гаджеты" и "чаек" согреть. Я им сказал: Возьмите "нашару" баллон на 50 л (у дачников есть) и плитку для "чайка". Помещение - бывший мусоросборник. Вырезать внизу окно для вентиляции и вперед! Гаджеты заряжать...да вдоль дома стоит штук 30 зарядных станций. Потом. Можно купить солнечную панель. Хоть на 5в, хоть на 12в. Это для тех, у кого нет под домом припаркованной "зарядной станции". Так нет, мы легких путей не ищем. Нужно по граблям. Я вааще удивляюсь, как мои бабушка с дедушкой жили в 70-е без холодильника и стиральной машины. Не говоря про "горячую ванну". Кстати... в начале марта при минусовой температуре я спокойно мылся "за сараем" с ковшика на улице. Ну то такое...сугубо на любителя.
Ось це я розумію! Наш народ не здолати!
Вообще то по законам физики вода несолёная при минусовой температуре замерзает.
Это специально для айтищнегов и экономистов широкого полёта
Поэтому Кличко и хочет крепко просолить системы отопления на всякий коррозиометалльный случай.
Флуя надо попробовать в проруби реки Ирпень на Рождество помыть, можно даже скинуться на мыло и полотенце, его не жалко, он парень закалённый аскетизмом, авось не помрёт.
Звісно не помре, але навряд чи погодиться.
Колись на лижній прогулянці провалився під лід в тій самій річці майже по шию. А до будинку товариша було 1,5км. Поки доїхав, був увесь у бурульках котрі дзвеніли на ходу, але після того навіть нежиті не схопив. Чимало знайомих провалювалися під лід на зимовій риболовлі-теж без особливих наслідків крім одного: той був "під мухою" і залишився один в сутінках на льоду...
Востаннє редагувалось drevlyanin
в П'ят 09 гру, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:07
vikapavl написав:little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
я представляю радость мамы
Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому,
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:20
drevlyanin написав: vikapavl написав:little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
я представляю радость мамы
Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому,
Так может родителей забрать к себе, купить им рядом квартиру (или дом). Чем самому переезжать как последний неудачник к маме.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:30
Цікаві діапазони в табличці.
Особливо на тлі досліджень ККД нафтопродуктів у домашніх умовах. Поставили би вже краще соняч.батареї на дах. І електровелосипеди вдома на підставці -- ще й педалями заряджати можна. У "чорному дзеркалі" могли. І ми всі зможем!
Я так розумію, що високі ціни в Києві були зумовлені його "фінансовою центровістю" і значними витоками з тих "фін.потоків", які ніби крапельний полив давали ріст купі-купезній екзотичних, але, здогадно, прибуткових професій (навіть згадуваний тут колись "вумбілдінг")?
Після війни все так само буде?
Бо на днях хтось вже написав, Вітальян зд., ніби французи хочуть присилати своїх(!) людей на відновлення Ірпеня.
Тобто, схоже на те, що не буде (очікуваних деким) потоків грошових мішків з вервички В21 на Київ.
Наразі ніби ще продовжують потрошку скидати, але може це просто досі діє "революційна необхідність"...?
До речі, для порівняння, (і для уявлення про собівартість)
, ціни в ЗУ:
"
Вартість квадратного метра на первинному ринку зросла, але в кожній області по-різному. Згідно з останніми даними порталу ЛУН за листопад у Львові вартість зросла на 20% (1150 дол. США), в Ужгороді - 22% (990 дол. США), у Чернівцях -18% (860 дол. США), Вінниці - 11% (910 дол. США), Тернополі - 3% (600 дол. США) та в Івано-Франківську - на 9% (580 дол. США).
Все очевидно, Івано-Франківськ не потребує реклами.
...
Чому на фоні всіх областей кардинально відрізняється ринок Івано-Франківська і як від ситуації виграє кінцевий споживач? До речі, які чинники вплинули на ціну новобудов?
Перше - конкуренція. Основна відмінність і перевага Івано-Франківська - це велика кількість забудовників і від цього суттєво виграє споживач. Шалена конкуренція стримувала і не давала рости цінам на житло в новобудовах Івано-Франківська.
Друге - собівартість. Не тільки конкуренція не давала рости цінам, але й формування собівартості будівництва дозволила стримувати ріст цін. Собівартість забудови це дві складові А – будівельні матеріали та логістика, Б – вартість інженерних мереж
А. Будівельні матеріали та підрядні роботи дешевші через виграшні позиції в логістиці. Транспортні витрати є нижчими через невеликі відстані. Банальний приклад – середнє транспортне плече, щоб привести матеріал складає вісім кілометрів. Це суттєва економія у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Все тому, що майже вся ресурсна база для будівництва локального виробництва. У Львові транспортні витрати дорожчі через те, що там великі відстані. Івано-Франківськ компактне місто - тут все поруч
"
Ха. Смішно про Львів.
Втім, це з інтерв'ю забудовника IF. Може йому видніше. IF місцями замашинений вже як і Київ...
Але торік ціни були навіть менші.
Я тоді шукав оголошення на бомбері, і олх, а потім сортував за ціною на м².
Від 317$ починались новобуди. І від 422$ -- вторинка. (+ дві аномалії знизу діапазону, на вторинку за 354$ навіть зателефонував, але не встиг глянути...) Втім, вторинки здатні неабияк деморалізувати, коли йдеш на огляд, відкривається ліфт, а там стоїть тіло... -- це занадто особливі відчуття. Я раптом в втратив ентузіазм... І то ж 500$/м², Карл. Або й більше, якщо лоджію рахувати вполовину...
Це новобуди так впливають на ціни. Дивився (з вулиці) також містечко без новобудів (на Львівщині) -- хоч і біля курортів, а скромно -- від 115$/м² (триповерхівка зі ще дерев'яними сходами, антикваріат, а чомусь дешево!), і 219$ у 9типоверхівці.
Щоправда більшість новобуд-оголошень IF на олх (напр., квартири по 10к$) виявлялись майже що фальшивками -- здача за рік-два... Крім того, то, мабуть, здебільшо були мансарди (вони дешевші). Люта якась конкуренція.
Але були і готові. 342$ за готову мансарду (різні райони, але всюди і мінвата, і +гіпсокартон
) і ~456$*26.8курс -- були готові середні поверхи.
Будинок в якому наприкінці зими будівельники ще лазили по даху і гупали молотками -- місяць тому вже був гарненько покритий і у засклених вікнах номери телефонів видно.
Слідів бомбардувань у місті не помітив (втім, не все ж проїзджав).
Навіщо платити в рази більше собівартості -- тут кожен вже вирішує сам. Х.з. чи в IF є вумбілдери. Малоймовірно. То вам не Кийов. Не ті фін.потоки, ой не ті... Ту крити нічим, визнаю.
Зате назва модна. Як і LA, NY широкополі...
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:37
Damien написав: airmax78 написав: Bolt написав:
Эт какой мощности должен быть генератор, чтобы одновременно тянуть стиралку и бойлер. Жена как-то случайно врубила 2кВт чайник при включённом генератор, он так начал выть(рабочая мощность 3,5кВт) , что пришлось сразу вырубить. При том 2кВт болгарка+холодильник +свет тянет без проблем. То есть, чтобы беспроблемно тянуть 2 кВт ТЭНы наверное 5-6кВТ генератор нужен. А в стиралка тоже ТЭНы киловатта на 1,5-2 стоят, значит, чтобы потянуть бойлер +стиралку нужно гену киловатт на 8-10.Неговоря о том, что в инструкции прямо написано, что не рекомендуется подключать нагревательныне елементы.
Полезное наблюдение. Возьмем на вооружение.
Когда на генератор скидываются домом, то как делят сумму? В равных частях или в зависимости от площади квартиры?
Делят поровну. Все что сложнее - вызывает массу ненужных обсуждений.
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