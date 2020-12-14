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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10485104861048710488

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Когда на генератор скидываются домом, то как делят сумму? В равных частях или в зависимости от площади квартиры?

Як вийде. Оскільки це суто добровільно, то у нас скидались майже хто як видасть
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:34

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:
  vikapavl написав:little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.

я представляю радость мамы


Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому, :(

Так может родителей забрать к себе, купить им рядом квартиру (или дом). Чем самому переезжать как последний неудачник к маме.


Так мова ж наче йшла про людину, котрій на свою квартиру не вистачає, а ще й батькам купувати...
До того ж далеко не всі батьки, особливо пенсіонери, ні з того ні з сього погодяться на переїзд.
Вони звикли до свого житла, там у них роками складалося коло спілкування та інтересів-родичі/сусіди/знайомі. А тут ви такий(умовно)-"мамо, тату, продавайте свій будинок у Ірпені і переїзджайте до мене на ДВЗ на 15 поверх", ну або навпаки. Такий варіант звісно можливий але не надто часто.
drevlyanin
 
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