vitaliian написав: drevlyanin написав: vikapavl написав:little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
я представляю радость мамы
Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому,
Так может родителей забрать к себе, купить им рядом квартиру (или дом). Чем самому переезжать как последний неудачник к маме.
Так мова ж наче йшла про людину, котрій на свою квартиру не вистачає, а ще й батькам купувати...
До того ж далеко не всі батьки, особливо пенсіонери, ні з того ні з сього погодяться на переїзд.
Вони звикли до свого житла, там у них роками складалося коло спілкування та інтересів-родичі/сусіди/знайомі. А тут ви такий(умовно)-"мамо, тату, продавайте свій будинок у Ірпені і переїзджайте до мене на ДВЗ на 15 поверх", ну або навпаки. Такий варіант звісно можливий але не надто часто.