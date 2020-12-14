Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:little_wanderer <<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.
я представляю радость мамы
Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому,
Так может родителей забрать к себе, купить им рядом квартиру (или дом). Чем самому переезжать как последний неудачник к маме.
Так мова ж наче йшла про людину, котрій на свою квартиру не вистачає, а ще й батькам купувати... До того ж далеко не всі батьки, особливо пенсіонери, ні з того ні з сього погодяться на переїзд. Вони звикли до свого житла, там у них роками складалося коло спілкування та інтересів-родичі/сусіди/знайомі. А тут ви такий(умовно)-"мамо, тату, продавайте свій будинок у Ірпені і переїзджайте до мене на ДВЗ на 15 поверх", ну або навпаки. Такий варіант звісно можливий але не надто часто.
UA написав: В доме на 8 квартир где сбитый и спитый коллектив можно много чего организовать. В огромных ЛохоМОПо домах совсем иные так сказать "правила общежития". Спрашиваю соседку - Как с горячей водой на верхних этажах? Ответ - А я на бойлере Говорю - Так просили же не включать бойлера, пользоваться центральной горячей водой. Ответ - ой, ой ой...А то что будет? Какой нафиг генератор с таким контингентом? Инициативная группа которая есть практически в каждой новостройке напорется на более многочисленную группу эгоистов которым на всех насрать.
Ось прямо зараз триває така фігня: в 16.00 увімкнули світло і свідомий нарід кинувся включати все підряд-чотири рази за пів години "вибивала" автоматика на ТП і через кілька хвилин вручну вмикали знову а пересічному ніяк не дійде чому те відбувається. Мабуть Зеленський чи Порошенко або міністр енергетики особисто їм єл. відключають для втіхи, а домовластники звісно ні при чому! Зла не вистачає... П'ятий раз
UA написав: В доме на 8 квартир где сбитый и спитый коллектив можно много чего организовать. В огромных ЛохоМОПо домах совсем иные так сказать "правила общежития". Спрашиваю соседку - Как с горячей водой на верхних этажах? Ответ - А я на бойлере Говорю - Так просили же не включать бойлера, пользоваться центральной горячей водой. Ответ - ой, ой ой...А то что будет? Какой нафиг генератор с таким контингентом? Инициативная группа которая есть практически в каждой новостройке напорется на более многочисленную группу эгоистов которым на всех насрать.
Ось прямо зараз триває така фігня: в 16.00 увімкнули світло і свідомий нарід кинувся включати все підряд-чотири рази за пів години "вибивала" автоматика на ТП і через кілька хвилин вручну вмикали знову а пересічному ніяк не дійде чому те відбувається. Мабуть Зеленський чи Порошенко або міністр енергетики особисто їм єл. відключають для втіхи, а домовластники звісно ні при чому! Зла не вистачає... П'ятий раз