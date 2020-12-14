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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10485104861048710488

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Когда на генератор скидываются домом, то как делят сумму? В равных частях или в зависимости от площади квартиры?

Як вийде. Оскільки це суто добровільно, то у нас скидались майже хто як видасть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:34

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:
  vikapavl написав:little_wanderer
<<Переїжджаєш до мами, 60куе що виложив би за квартиру вистачить прожити рокiв 30 у мами.

я представляю радость мамы


Дивлячись яка мама. Багато були б дуже не проти жити поряд з власною дитиною/онуками, котрих часом роками не бачать. Я теж, дивлячись на своїх батьків похилого віку, розумію як булоб х..ново залишитися на старості самому, :(

Так может родителей забрать к себе, купить им рядом квартиру (или дом). Чем самому переезжать как последний неудачник к маме.


Так мова ж наче йшла про людину, котрій на свою квартиру не вистачає, а ще й батькам купувати...
До того ж далеко не всі батьки, особливо пенсіонери, ні з того ні з сього погодяться на переїзд.
Вони звикли до свого житла, там у них роками складалося коло спілкування та інтересів-родичі/сусіди/знайомі. А тут ви такий(умовно)-"мамо, тату, продавайте свій будинок у Ірпені і переїзджайте до мене на ДВЗ на 15 поверх", ну або навпаки. Такий варіант звісно можливий але не надто часто.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:25

  UA написав:
В доме на 8 квартир где сбитый и спитый :mrgreen: коллектив можно много чего организовать.
В огромных ЛохоМОПо домах совсем иные так сказать "правила общежития".
Спрашиваю соседку - Как с горячей водой на верхних этажах?
Ответ - А я на бойлере
Говорю - Так просили же не включать бойлера, пользоваться центральной горячей водой.
Ответ - ой, ой ой...А то что будет?
Какой нафиг генератор с таким контингентом?
Инициативная группа которая есть практически в каждой новостройке напорется на более многочисленную группу эгоистов которым на всех насрать.


Ось прямо зараз триває така фігня: в 16.00 увімкнули світло і свідомий нарід кинувся включати все підряд-чотири рази за пів години "вибивала" автоматика на ТП і через кілька хвилин вручну вмикали знову а пересічному ніяк не дійде чому те відбувається. Мабуть Зеленський чи Порошенко або міністр енергетики особисто їм єл. відключають для втіхи, а домовластники звісно ні при чому!
Зла не вистачає...
П'ятий раз :twisted:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:49

  drevlyanin написав:
  UA написав:
В доме на 8 квартир где сбитый и спитый :mrgreen: коллектив можно много чего организовать.
В огромных ЛохоМОПо домах совсем иные так сказать "правила общежития".
Спрашиваю соседку - Как с горячей водой на верхних этажах?
Ответ - А я на бойлере
Говорю - Так просили же не включать бойлера, пользоваться центральной горячей водой.
Ответ - ой, ой ой...А то что будет?
Какой нафиг генератор с таким контингентом?
Инициативная группа которая есть практически в каждой новостройке напорется на более многочисленную группу эгоистов которым на всех насрать.


Ось прямо зараз триває така фігня: в 16.00 увімкнули світло і свідомий нарід кинувся включати все підряд-чотири рази за пів години "вибивала" автоматика на ТП і через кілька хвилин вручну вмикали знову а пересічному ніяк не дійде чому те відбувається. Мабуть Зеленський чи Порошенко або міністр енергетики особисто їм єл. відключають для втіхи, а домовластники звісно ні при чому!
Зла не вистачає...
П'ятий раз :twisted:

Тре, чимсь таким на автомат попшикати😸:
https://med-magazin.ua/ua/item_n13375.htm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:05

Из мира до.. от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Из мира до от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:02

  drevlyanin написав:Такий варіант звісно можливий але не надто часто.
это проблема. Я своих 5 лет просил переехать. Не то чтобы в хоромы, но в отдельную квартиру 30-40м2 я бы потянул им купить и отремонтировать. Но да, круг общения, соседи, участковый врач, привычные магазины которых нет в Ирпене все это перевесило.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:39

Зображення
цены в новостроях
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:48

  UA написав:Из мира до.. от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?

Cмотря какую цель преследовали. Может задача стояла обеспечить аварийный запуск домовой котельной чтоб систему не заморозить в блэкаут при морозах. Еще и на свет в МОПах остается
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:06

  Faceless написав:
UA написав:Из мира до от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
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