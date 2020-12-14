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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10486104871048810489

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:31

  vitaliian написав:Зображення
цены в новостроях

Мечтать не вредно
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:54

  UA написав:Из мира до.. от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?

На лифт может и хватит - а им больше, может, и не нужно?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:10

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Зображення
цены в новостроях

Мечтать не вредно

О таких ценах в любой европейской столице в самом деле можно только мечтать.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Faceless написав:Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:39

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Faceless написав:Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба

150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
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