Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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барабашов написав:А что вы прогнозируете по Харькову? Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.
Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Табличка из Википедии по Харьковской области. https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Харківської_області Дорисовал недостающие и прогнозируемые годы. Смертность/рождаемость пробивает дно стремится 5 к 1. Какие могут быть перспективы у Харькова? Никаких. Город пенсионеров.
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
Генератор 150 кВт не вытянет лохоМОП до уровня комфорта даже панельной 9 этажки с газом? А если дизтопливо не подвезут? Дешевле просто купить квартиру в теплом лаповом хруще с газом и газовой колонкой.