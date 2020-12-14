Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А что вы прогнозируете по Харькову? Ведь в принципе кроме ХТЗ и Салтовки там же много было районов с недешёвым жилым фондом Да и центр Ваш как бы получше нашего, но вот локации относительно Белгородской области...передвинуть границу пока малореально.
Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Табличка из Википедии по Харьковской области. https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Харківської_області Дорисовал недостающие и прогнозируемые годы. Смертность/рождаемость пробивает дно стремится 5 к 1. Какие могут быть перспективы у Харькова? Никаких. Город пенсионеров.
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
Генератор 150 кВт не вытянет лохоМОП до уровня комфорта даже панельной 9 этажки с газом? А если дизтопливо не подвезут? Дешевле просто купить квартиру в теплом лаповом хруще с газом и газовой колонкой.
UA Зависит от величины подъезда, плотности муравейника в нём, довогорабельности сокамерников этого муравейника и желании их всех вместе сжечь этот генератор чайниками и бойлерами за один вечер. И 25грн+ за кВт/ч не всем крутым на битом Порше и с кредитным 13ПроМакс на 1Тб(тогда ещё в 21м эти кредиты давали) подойдёт по финансовым соображениям
Прохожий написав:на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
Название "нормального" новостроя где это организовано можно озвучить? Сколько с квартиры в месяц на топливо для генератора собирают? Как организовано место для хранение топлива, ибо там в сутки до 1000 л. потребление будут.Сомневаюсь, что канистрами на заправке будут набирать каждый день )) И самое интересное, как ведется учет потребляемого электричества с квартиры , даже если ставить УВР то входной в квартиру счетчик будет считать суммарное потребление- то показание ээ от гор.сети то от генератора??.
Нічого цього не робиться, то все фантазії зацікавлених осіб, типа Прохожого. Типу, всі 25-поверхові новобуди, з електроплитами, теплими підлогами і бойлерами - з генераторами, а газифіковані старобуди "страждають". Навпаки, насправді. По іншому не може бути при ціні електроенергії від генератора 25 грн/кВт.год. я недарма жартував про мегаватні енергопоїзди для 25-поверхових новобудів.
Для Фейслеса, який не вірить у мої прогнози. Нагадаю! Пристойна квартира з сучасним ремонтом біля центра, біля метро в 2008 здавалась в оренду за 800-1000 доларів! Зараз здається за 200-250 доларів. Ну хто би в 2008 повірив би, до 2022 відбудеться падіння орендної ціни в 4 (чотири) рази???? Хто повірить, що в найближчий рік орендні ціни КРЖН в доларах ще просядуть вдвічі??? Ні, тільки ріст!?!!