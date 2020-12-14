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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10487104881048910490>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:31

  vitaliian написав:Зображення
цены в новостроях

Мечтать не вредно
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:54

  UA написав:Из мира до.. от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?

На лифт может и хватит - а им больше, может, и не нужно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:10

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Зображення
цены в новостроях

Мечтать не вредно

О таких ценах в любой европейской столице в самом деле можно только мечтать.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Faceless написав:Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:39

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Faceless написав:Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба

150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 02:11

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба

150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.

Генератор 150 кВт не вытянет лохоМОП до уровня комфорта даже панельной 9 этажки с газом? :mrgreen:
А если дизтопливо не подвезут?
Дешевле просто купить квартиру в теплом лаповом хруще с газом и газовой колонкой.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 03:20

UA
Зависит от величины подъезда, плотности муравейника в нём, довогорабельности сокамерников этого муравейника и желании их всех вместе сжечь этот генератор чайниками и бойлерами за один вечер.
И 25грн+ за кВт/ч не всем крутым на битом Порше и с кредитным 13ПроМакс на 1Тб(тогда ещё в 21м эти кредиты давали) подойдёт по финансовым соображениям
барабашов
 
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Чому в 25 поверхівках не проводять газ, у випадку вибуху панорамне вікно вилітає, спрацьовуючи, як запобіжний клапан, при цьому цілісність бетонної конструкції зберігається.?!😼
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:15

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
UA написав:Из мира до от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...

ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти

не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)

По своєму будинку-це не для ліфтів. Для того, щоб, можливо, не пришлось спускать воду в батареях зимою. Чисто для того, чтоб не " потерять" комуникации в доме и то, если будет работать ТЕЦ, не для чайников и плит.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Суб 10 гру, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба

150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
1 млн десь. Знайти важко, але ж знаходять
Faceless
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