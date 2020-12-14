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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:31
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antey1969
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:54
UA написав:
Из мира до.. от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...
ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
На лифт может и хватит - а им больше, может, и не нужно?
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airmax78
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:10
antey1969 написав:
Мечтать не вредно
О таких ценах в любой европейской столице в самом деле можно только мечтать.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:32
Прохожий написав: Faceless написав:
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти
не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
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Faceless
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:39
Faceless написав: Прохожий написав: Faceless написав:
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти
не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
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airmax78
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Додано: Суб 10 гру, 2022 02:11
airmax78 написав: Faceless написав:
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
Генератор 150 кВт не вытянет лохоМОП до уровня комфорта даже панельной 9 этажки с газом?
А если дизтопливо не подвезут?
Дешевле просто купить квартиру в теплом лаповом хруще с газом и газовой колонкой.
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UA
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Додано: Суб 10 гру, 2022 03:20
UA
Зависит от величины подъезда, плотности муравейника в нём, довогорабельности сокамерников этого муравейника и желании их всех вместе сжечь этот генератор чайниками и бойлерами за один вечер.
И 25грн+ за кВт/ч не всем крутым на битом Порше и с кредитным 13ПроМакс на 1Тб(тогда ещё в 21м эти кредиты давали) подойдёт по финансовым соображениям
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барабашов
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Додано: Суб 10 гру, 2022 06:28
Чому в 25 поверхівках не проводять газ, у випадку вибуху панорамне вікно вилітає, спрацьовуючи, як запобіжний клапан, при цьому цілісність бетонної конструкції зберігається.?!😼
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Bolt
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Додано: Суб 10 гру, 2022 08:15
Прохожий написав: Faceless написав:
UA написав:Из мира до от активиста ОССББ
Новострой
Скинулись на генератор с установкой под сотню квартир.
Привезли смонтировали
Номинальная мощность 15кВТ...
ПС Остап Ибрагимович когда мы будем делить наши деньги?
Ноль загубили?
І то, тільки на насоси і ліфти
не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
По своєму будинку-це не для ліфтів. Для того, щоб, можливо, не пришлось спускать воду в батареях зимою. Чисто для того, чтоб не " потерять" комуникации в доме и то, если будет работать ТЕЦ, не для чайников и плит.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Суб 10 гру, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Wisznia2021
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Додано: Суб 10 гру, 2022 08:27
airmax78 написав: Faceless написав:
Прохожий написав:не факт что 15кВт запустит лифт
скорее всего факт что не запустит если конечно нет системы "плавный старт" которая стоит..)
Я ж і кажу, ноль загубили - 150 кВт на ліфти і насоси для води мало б вистачити. 15кВт - на один ліфт достатньо хіба
150 кВт - дуже дорого коштує + їх зараз не знайти.
1 млн десь. Знайти важко, але ж знаходять
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Faceless
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