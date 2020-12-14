RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10487104881048910490

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:54

  Faceless написав:1 млн десь. Знайти важко, але ж знаходять


Вчора був у справах в Дирекції митниці (Анталія) - будинок три поверха - спеціально звернув увагу - встановлено генератор потужністю 150 кВА. Ліфтів там немає.
Генератор турецького виробництва з фірмовим двигуном від виробника.
На 150 КВА в продажу не знайшов, а на 110 кВА - 345 000 лір або приблизно 690 000 гривень.
https://www.sahibinden.com/ilan/is-maki ... 7497/detay
За останні 2 тижня ціни на бензогенератори зросли майже вдвічі і враження, що вивезли з Туреччини вже всі...
https://www.hepsiburada.com/aksa-aap-35 ... 00002RLWHN
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7147
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2809 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 09:10

  maza5 написав:
  Прохожий написав:на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))

Название "нормального" новостроя где это организовано можно озвучить?
Сколько с квартиры в месяц на топливо для генератора собирают? Как организовано место для хранение топлива, ибо там в сутки до 1000 л. потребление будут.Сомневаюсь, что канистрами на заправке будут набирать каждый день ))
И самое интересное, как ведется учет потребляемого электричества с квартиры , даже если ставить УВР то входной в квартиру счетчик будет считать суммарное потребление- то показание ээ от гор.сети то от генератора??. :mrgreen:

Нічого цього не робиться, то все фантазії зацікавлених осіб-рилів.
Типу, всі 25-поверхові новобуди, з електроплитами, теплими підлогами і бойлерами - з генераторами, а газифіковані старобуди "страждають".
Навпаки, насправді.
По іншому не може бути при ціні електроенергії від генератора 24 грн/кВт.год. я недарма жартував про мегаватні енергопоїзди для 25-поверхових новобудів.

Для ясновельможного пана, який не вірить у мої прогнози. Нагадаю!
Пристойна квартира з сучасним ремонтом біля центра, біля метро в 2008 здавалась в оренду за 800-1000 доларів! Зараз здається за 200-250 доларів. Ну хто би в 2008 повірив би, до 2022 відбудеться падіння орендної ціни в 4 (чотири) рази????
Хто повірить, що в найближчий рік орендні ціни КРЖН в доларах ще просядуть вдвічі??? Ні, тільки ріст!?!!

Да, мутний нарот платить за вибір на виборах. За опзж, за московську церкву, за обіцянки "дешевого газу".
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23091
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10487104881048910490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14749196
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4927
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5602)
10.12.2022 09:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.