maza5 написав: Прохожий написав:
на сегодня в нормальных новостроях(не дома-стены с 16г) с вменяемыми жильцами вовсю устанавливают генераторы, цена вопроса 200-300уе с квартиры и "на выходе" лифты работают, отопление есть, вода есть, и свет в квартира есть
а франт в хрущике сидит при свете свечи и "смажыть картоплю" на аутентичной газплите потягивая из графинчика)))
Название "нормального" новостроя где это организовано можно озвучить?
Сколько с квартиры в месяц на топливо для генератора собирают? Как организовано место для хранение топлива, ибо там в сутки до 1000 л. потребление будут.Сомневаюсь, что канистрами на заправке будут набирать каждый день ))
И самое интересное, как ведется учет потребляемого электричества с квартиры , даже если ставить УВР то входной в квартиру счетчик будет считать суммарное потребление- то показание ээ от гор.сети то от генератора??.
Нічого цього не робиться, то все фантазії зацікавлених осіб-рилів.
Типу, всі 25-поверхові новобуди, з електроплитами, теплими підлогами і бойлерами - з генераторами, а газифіковані старобуди "страждають".
Навпаки, насправді.
По іншому не може бути при ціні електроенергії від генератора 24 грн/кВт.год. я недарма жартував про мегаватні енергопоїзди для 25-поверхових новобудів.
Для ясновельможного пана, який не вірить у мої прогнози. Нагадаю!
Пристойна квартира з сучасним ремонтом біля центра, біля метро в 2008 здавалась в оренду за 800-1000 доларів! Зараз здається за 200-250 доларів. Ну хто би в 2008 повірив би, до 2022 відбудеться падіння орендної ціни в 4 (чотири) рази????
Хто повірить, що в найближчий рік орендні ціни КРЖН в доларах ще просядуть вдвічі??? Ні, тільки ріст!?!!
Да, мутний нарот платить за вибір на виборах. За опзж, за московську церкву, за обіцянки "дешевого газу".