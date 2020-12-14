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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 гру, 2022 11:33
vitaliian написав: UA написав:
Большинство айти и прочих удаленщиков на зарубежного заказчика покинет Киев до нового года. Процесс уже идет.
мелкий бизнес тоже активно закрывается, в частности услуги.
UA написав:
Предложил ему найти девушку попроще, желательно из этой же гостинки
найдёт и женится на зло вам.
UA написав:
Арендодатель считает что итак сдает за копейки
не припомню такого разрыва хотелок арендатора и арендодателя. Читаю группу переселенцев, типа семья из 4(5) человек+ кошка (собака, крыса) снимет приличную квартиру с постельными принадлежностями и посудой до 3тыс грн. Так хочется спросить, а какой смысл арендодателю сдавать так дёшево, имхо вдвое ниже себестоимости? Но и переселенцев можно понять. Некоторые выехали в чем были.
Это реально в Киеве такие переселенцы появились(когда?) или в каких то Жёлтых Водах весной переехавшие жители Курахово/Волновахи решили всех построить?
Если принесут доллары по 8, как при их любимом ВФ было, то и за 2900 можно им трёшечку с постельным для крысы найти
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барабашов
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Додано: Суб 10 гру, 2022 11:41
Bobua написав:
А особливо, якщо Київ чомусь не буде фін.центром.всесвіту
а кто будет финцентром, Львов, который не может работу общественного транспорта организовать (из за узких улиц и вечных пробок на них)
А представьте туда ещё понаедет 1-2 млн человек, которые питаются из главного корыта. Пузо у маршруток не лопнет?
Финансовая столица это не только хотелки бизнеса, но и возможности жилого фонда, админ зданий, транспорта, складской и логистической инфраструктуры. Больницы, поликлиники, сады, школы. Все это надо будет где то построить, потому что готового под ключ ёмкостью на 3 млн населения нет.
Что проще защитить Киев или перенести финансовую столицу в Карпаты?
Потом появится другой вопрос, зачем защищать Киев если столица (условное) Мукачево. Девальвировать Киев означает девальвировать Украину.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 11:57
vitaliian
Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.
І так само може бути з усіма містами країни.
Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.
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Bobua
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Додано: Суб 10 гру, 2022 11:58
барабашов написав:
Это реально в Киеве такие переселенцы появились(когда?
пример не из Киева... Вы думаете в Киеве они будут вести себя иначе и сами предложат доплату за хорошие условия?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 12:02
Bobua написав:vitaliian
Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.
І так само може бути з усіма містами країни.
Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.
Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?
В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.
Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.
В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан
работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.
Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.
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