Додано: Суб 10 гру, 2022 12:02

Bobua написав: vitaliian

Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.

І так само може бути з усіма містами країни.

Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п. Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.І так само може бути з усіма містами країни.Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.

Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.