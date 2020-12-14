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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10488104891049010491

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 12:02

  Bobua написав:vitaliian
Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.
І так само може бути з усіма містами країни.
Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.

Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?

В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.

Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.

В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.

Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 13:47

Аренда генераторов - новый перспективный бизнес

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:28

  vitaliian написав:Зображення


Sorry za latinitzy
Eto seriozno ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:40

  vitaliian написав:Зображення


Ага, у соседа жены из склада с..дили 18 генераторов. То же хотел заработать на аренде. Самый тяжелый генератор весил больше 600 кг.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:59

  vitaliian написав:
  Bobua написав:vitaliian
Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.
І так само може бути з усіма містами країни.
Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.

Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?

В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.

Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.

В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.

Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.


У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi?
Щось не вiриться.
Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували.
Просто не дадуть красти на вищому рiвнi при розподiлi грошей i будуть напряму зарплату видавати будiвельникам.
Все буде норм (окрiм для продавцiв квартир за 350к, адже у покупцiв такого сильно поменшає кормова база)
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 17:05

  little_wanderer написав:Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували
Мне кажется вопрос только в расценках. Афганцы за те же деньги построили бы в 5 раз больше. Отсюда и уровень жизни во Франции и Афганистане немного разный. Кто работает за копейки - тот бедно живёт. В то что французы не работают и целыми днями пьют вино на пляже не верю).
vitaliian
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