Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bobua написав:vitaliian Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли. І так само може бути з усіма містами країни. Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.
Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?
В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.
Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.
В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.
Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.
Bobua написав:vitaliian Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли. І так само може бути з усіма містами країни. Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.
Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?
В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.
Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.
В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.
Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.
У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi? Щось не вiриться. Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували. Просто не дадуть красти на вищому рiвнi при розподiлi грошей i будуть напряму зарплату видавати будiвельникам/проектантам, приблизно як ЄБРР фiнансує проекти по енергоефективностi - європейцi не клеють пiнопласт на стiни укр. будинкiв як ви могли подумати. Все буде норм (окрiм для продавцiв квартир за 350к, адже у покупцiв такого сильно поменшає кормова база)
Востаннє редагувалось little_wanderer в Суб 10 гру, 2022 17:11, всього редагувалось 2 разів.
little_wanderer написав:Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували
Мне кажется вопрос только в расценках. Афганцы за те же деньги построили бы в 5 раз больше. Отсюда и уровень жизни во Франции и Афганистане немного разный. Кто работает за копейки - тот бедно живёт. В то что французы не работают и целыми днями пьют вино на пляже не верю).
little_wanderer написав: У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi? Щось не вiриться. Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували.
Зачем именно чтоб чистокровный француз клал кирпичи? Достаточно чтоб фирма была французская. Эта фирма будет осваивать выделенные средства и сама решит кого набрать рабочими - тех же афганцев или негров или местных украинцев