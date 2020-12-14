Тому що, тиску не вистачить до 25 поверху
А якщо зробити тиск, щоб добивало до 25-го поверху, тоді перші поверхи буду злітати до 25-го поверху, буквально
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Додано: Суб 10 гру, 2022 19:19
Тому що, тиску не вистачить до 25 поверху
А якщо зробити тиск, щоб добивало до 25-го поверху, тоді перші поверхи буду злітати до 25-го поверху, буквально
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:51
О!
Один прогноз сумніший за інший)))
А мене звинувачували в надмірному песимізмі)))
Батєнькі,я ще оптиміст в порівнянні з іншими форумчанами)))
Навіть ірпіньска ріелторша-самокатчиця вдарилась в песимізм)))
Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Франте. Як у Вас справи?
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:08
спорим у тебя непрерывно-прогредиентная шизофрения? 3я группа инвалидности. Не спрашивай откуда я знаю. Маленькие секретики. Но твой оптимизм впечатляет. Жизнь прекрасна, когда не понимаешь что происходит.
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