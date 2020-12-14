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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10489104901049110492

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:19

  Bolt написав:Чому в 25 поверхівках не проводять газ, у випадку вибуху панорамне вікно вилітає, спрацьовуючи, як запобіжний клапан, при цьому цілісність бетонної конструкції зберігається.?!😼

Тому що, тиску не вистачить до 25 поверху
А якщо зробити тиск, щоб добивало до 25-го поверху, тоді перші поверхи буду злітати до 25-го поверху, буквально
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:51

О!
Один прогноз сумніший за інший)))
А мене звинувачували в надмірному песимізмі)))
Батєнькі,я ще оптиміст в порівнянні з іншими форумчанами)))
Навіть ірпіньска ріелторша-самокатчиця вдарилась в песимізм)))
Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. Як у Вас справи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:08

  Frant написав:Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
спорим у тебя непрерывно-прогредиентная шизофрения? 3я группа инвалидности. Не спрашивай откуда я знаю. Маленькие секретики. Но твой оптимизм впечатляет. Жизнь прекрасна, когда не понимаешь что происходит.
vitaliian
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