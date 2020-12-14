Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
О! Один прогноз сумніший за інший))) А мене звинувачували в надмірному песимізмі))) Батєнькі,я ще оптиміст в порівнянні з іншими форумчанами))) Навіть ірпіньска ріелторша-самокатчиця вдарилась в песимізм))) Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
Frant написав:Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
спорим у тебя непрерывно-прогредиентная шизофрения? 3я группа инвалидности. Не спрашивай откуда я знаю. Маленькие секретики. Но твой оптимизм впечатляет.
Жизнь прекрасна, когда не понимаешь что происходит. Можешь закрыть левым мизинцем правое ухо и прыгая на левой ноге кричать бу-бу-бу! Не благодари.
Опудало, ти коли навчишся картинки грамотно прикріплювати до повідомлень? Щоб розмір не виходив за межі повідомлення? Зовсім тупа, нездатна навчитись елементарщині? ____ Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову. Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!