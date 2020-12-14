RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049010491104921049310494>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:19

  Bolt написав:Чому в 25 поверхівках не проводять газ, у випадку вибуху панорамне вікно вилітає, спрацьовуючи, як запобіжний клапан, при цьому цілісність бетонної конструкції зберігається.?!😼

Тому що, тиску не вистачить до 25 поверху
А якщо зробити тиск, щоб добивало до 25-го поверху, тоді перші поверхи буду злітати до 25-го поверху, буквально
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7428
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:51

О!
Один прогноз сумніший за інший)))
А мене звинувачували в надмірному песимізмі)))
Батєнькі,я ще оптиміст в порівнянні з іншими форумчанами)))
Навіть ірпіньска ріелторша-самокатчиця вдарилась в песимізм)))
Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23096
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. Як у Вас справи?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8120
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:08

  Frant написав:Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
спорим у тебя непрерывно-прогредиентная шизофрения? 3я группа инвалидности. Не спрашивай откуда я знаю. Маленькие секретики. Но твой оптимизм впечатляет.

Жизнь прекрасна, когда не понимаешь что происходит. Можешь закрыть левым мизинцем правое ухо и прыгая на левой ноге кричать бу-бу-бу! Не благодари.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15497
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:19

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:Зображення


Sorry za latinitzy
Eto seriozno ?

Idi nahui
airmax78
 
Повідомлень: 41423
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Максе, де ваша інтеллігентність?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8120
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:25

  Investor_K написав:Максе, де ваша інтеллігентність?

Тому що навіщо ідіотськи питання ставити сидячі у Німеччині? Тут або глумиться, або не слідкуює за подіями на батьківщині. І те і інше заслуговує на таку відповідь.
airmax78
 
Повідомлень: 41423
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:29

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Максе, де ваша інтеллігентність?

Тому що навіщо ідіотськи питання ставити сидячі у Німеччині? Тут або глумиться, або не слідкуює за подіями на батьківщині. І те і інше заслуговує на таку відповідь.

Я не помітив, щр це хомякожер. Так, він заслуговує такого звернення
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8120
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:39

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:Зображення


Sorry za latinitzy
Eto seriozno ?

Idi nahui

Народ из ЛоХо МОПо повалил в хрущевки.
Что не ясно?
UA
 
Повідомлень: 7373
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 2019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:44

  vitaliian написав:
  Frant написав:Щось неразд з теплими колготками і синтетичними шубами? Чи відключили від електроенергії ірпіньські фонтани?
спорим у тебя непрерывно-прогредиентная шизофрения? 3я группа инвалидности. Не спрашивай откуда я знаю. Маленькие секретики. Но твой оптимизм впечатляет.

Жизнь прекрасна, когда не понимаешь что происходит. Можешь закрыть левым мизинцем правое ухо и прыгая на левой ноге кричать бу-бу-бу! Не благодари.

Опудало, ти коли навчишся картинки грамотно прикріплювати до повідомлень? Щоб розмір не виходив за межі повідомлення? Зовсім тупа, нездатна навчитись елементарщині?
____
Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23096
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1049010491104921049310494>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23396 14758600
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4943809
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (752)
10.12.2022 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.