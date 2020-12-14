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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10491104921049310494>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:50

  UA написав:Народ из ЛоХо МОПо повалил в хрущевки.
Что не ясно?
причем чем зарыганнее, тем дороже.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/svet-es ... QpRZ7.html

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... QgEPh.html

Или какие сейчас критерии в цене?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 21:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:58

  vitaliian написав:
  UA написав:Народ из ЛоХо МОПо повалил в хрущевки.
Что не ясно?
причем чем зарыганнее, тем дороже.

То для гурманів, типу тебе, які майже все життя прожили в подібних інтер'єрах.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:59

  Frant написав:То для гурманів, типу тебе, які майже все життя прожили в подібних інтер'єрах.
это интерьеры проверенные годами я с 2011 живу в новострое. С новой мебелью и техникой. до 2011 жил в хрущах. Уже раскаялся. Запиши на мониторе помадой если забываешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:02

  Frant написав:Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!

Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров. Только на профильной ветке по Недвижимости модератор удаляет сообщения касающееся настоящего положения дел на рынке недвижимости.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:26

Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:27

  UA написав:
  Frant написав:Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!

Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров. Только на профильной ветке по Недвижимости модератор удаляет сообщения касающееся настоящего положения дел на рынке недвижимости.

Модні МОПи вийшли з моди.
Можливо, після війни знову стануть модними.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 гру, 2022 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:28

  UA написав:
  Frant написав:Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!

Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров.

Вы прочитали их письма к Санта Клаусу :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:30

  Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?

Ні.
Зараз економлять.
Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:30

  Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?

Отключается только вместе с отключением всего района.
Ладно магистральные улицы подсвечивают, а придомовые территории почему не отключены до сих пор?
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:32

  vitaliian написав:
  UA написав:
  Frant написав:Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!

Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров.

Вы прочитали их письма к Санта Клаусу :D

Можна почитати об'яви на ОЛХ та Лун.уа., щоб зрозуміти.
Ти коли перестанеш тупити?
Ніколи не бачив таких обмежених ріелторш. Ти не страждаєш олігофренією? Від тебе всі клієнти повтікають!
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