Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 гру, 2022 21:26
Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Клаус
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:27
UA написав: Frant написав:
Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!
Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров. Только на профильной ветке по Недвижимости модератор удаляет сообщения касающееся настоящего положения дел на рынке недвижимости.
Модні МОПи вийшли з моди.
Можливо, після війни знову стануть модними.
Востаннє редагувалось
Frant
в Суб 10 гру, 2022 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:28
UA написав: Frant написав:
Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!
Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров.
Вы прочитали их письма к Санта Клаусу
vitaliian
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:30
Клаус написав:
Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ні.
Зараз економлять.
Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".
Frant
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:30
Клаус написав:
Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Отключается только вместе с отключением всего района.
Ладно магистральные улицы подсвечивают, а придомовые территории почему не отключены до сих пор?
UA
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:32
vitaliian написав: UA написав: Frant написав:
Орендаря з модних МОПів дійсно масово тікають в радянську забудову.
Їм остогидло ходити пішки на 20+ поверхів і чекати електроенергію, щоб нагріти чайник. Viva газифікація всього Києва!
Эту тему вторят все от таксистов до парикмахеров.
Вы прочитали их письма к Санта Клаусу
Можна почитати об'яви на ОЛХ та Лун.уа., щоб зрозуміти.
Ти коли перестанеш тупити?
Ніколи не бачив таких обмежених ріелторш. Ти не страждаєш олігофренією? Від тебе всі клієнти повтікають!
Frant
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:42
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Bolt
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