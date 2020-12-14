Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ні. Зараз економлять. Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".