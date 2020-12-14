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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10491104921049310494>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:42

https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:48

  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

ну да, ну да
и квадратный метр жилья в Киеве от 3к$/м.кв
меня нормально повеселил его прогноз, много чего мечтатель не учитывает
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:48

  Faceless написав:
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт

О 18-00 я проїжджав повз "Галактику". Вся величезна споруда темна. Лише наверху одне вікно світиться. Щось не видно гирлянд і працюючих ліфтів від електрогенераторів.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:08

  Faceless написав:
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт

вообще не горит, или откл с полночью ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:13

  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:16

  vitaliian написав:
  UA написав:Народ из ЛоХо МОПо повалил в хрущевки.
Что не ясно?
причем чем зарыганнее, тем дороже.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/svet-es ... QpRZ7.html

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... QgEPh.html

Или какие сейчас критерии в цене?

А как они поддерживают жизнеспособность холодильников марки Днепр на фото, которые явно помнят выступления Ильича на ХХV съезде КПСС?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт

О 18-00 я проїжджав повз "Галактику". Вся величезна споруда темна. Лише наверху одне вікно світиться. Щось не видно гирлянд і працюючих ліфтів від електрогенераторів.
О 18:30 там і взагалі по району дали світло :)
У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.
Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Клаус написав:
  Faceless написав:
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт

вообще не горит, или откл с полночью ?

Коди відключають світло - ссмо собою не горить. Коли світло є, то включають не все, сильно обмежили, часом взагалі виключене (у нас наприклад). Чи вирубають все пізно вночі не знаю, якось не моніторив
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:34

  барабашов написав:А как они поддерживают жизнеспособность холодильников марки Днепр на фото, которые явно помнят выступления Ильича на ХХV съезде КПСС
ЦА таких квартир - молодые хорошо воспитанные девушки. Когда ухажёр попадает в такой интерьер, у него всякое желание отпадает. Что и требуется тигрицам.
vitaliian
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