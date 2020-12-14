Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 гру, 2022 21:42
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Bolt
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:44
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
Faceless
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:48
Bolt написав:
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
ну да, ну да
и квадратный метр жилья в Киеве от 3к$/м.кв
меня нормально повеселил его прогноз, много чего мечтатель не учитывает
Феодал
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:48
Faceless написав: Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
О 18-00 я проїжджав повз "Галактику". Вся величезна споруда темна. Лише наверху одне вікно світиться. Щось не видно гирлянд і працюючих ліфтів від електрогенераторів.
Frant
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:08
Faceless написав: Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
вообще не горит, или откл с полночью ?
Клаус
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:13
Bolt написав:
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?
барабашов
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:16
А как они поддерживают жизнеспособность холодильников марки Днепр на фото, которые явно помнят выступления Ильича на ХХV съезде КПСС?
барабашов
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:18
Frant написав: Faceless написав: Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
О 18-00 я проїжджав повз "Галактику". Вся величезна споруда темна. Лише наверху одне вікно світиться. Щось не видно гирлянд і працюючих ліфтів від електрогенераторів.
О 18:30 там і взагалі по району дали світло
У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.
Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?
Faceless
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:28
Клаус написав: Faceless написав: Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ніт
вообще не горит, или откл с полночью ?
Коди відключають світло - ссмо собою не горить. Коли світло є, то включають не все, сильно обмежили, часом взагалі виключене (у нас наприклад). Чи вирубають все пізно вночі не знаю, якось не моніторив
Faceless
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:34
барабашов написав:
А как они поддерживают жизнеспособность холодильников марки Днепр на фото, которые явно помнят выступления Ильича на ХХV съезде КПСС
ЦА таких квартир - молодые хорошо воспитанные девушки. Когда ухажёр попадает в такой интерьер, у него всякое желание отпадает. Что и требуется тигрицам.
vitaliian
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