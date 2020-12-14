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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10492104931049410495>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:13

  Frant написав:
  Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?

Ні.
Зараз економлять.
Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".

В печерському районі, на Хрещатику як?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:31

  Faceless написав:У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.

З східної сторони будинку - яскраво світилось аж 1 (одне) і тьмяно світились 2 (два) вікна. В принципі, "3" - це теж багато((((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.

З східної сторони будинку - яскраво світилось аж 1 (одне) і тьмяно світились 2 (два) вікна. В принципі, "3" - це теж багато((((
Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:37

  Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?

Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх?
А якщо треба декілька разів?
Гм, гм.
  Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені

До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон.
Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно. Цікаво - куди? Вибір невеликий)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 гру, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:49

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Максе, де ваша інтеллігентність?

Тому що навіщо ідіотськи питання ставити сидячі у Німеччині? Тут або глумиться, або не слідкуює за подіями на батьківщині. І те і інше заслуговує на таку відповідь.


Maksimka psihuet, eto horosho :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:52

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Максе, де ваша інтеллігентність?

Тому що навіщо ідіотськи питання ставити сидячі у Німеччині? Тут або глумиться, або не слідкуює за подіями на батьківщині. І те і інше заслуговує на таку відповідь.


Maksimka psihuet, eto horosho :lol:
Znachit prelest valitsya v cene.

Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?

Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх?
А якщо треба декілька разів?
Гм, гм.
  Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені

До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон.
Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.


Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна?
Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:02

  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:05

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.

Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.

По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:20

  Faceless написав:
Frant написав:
  Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?

Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх?
А якщо треба декілька разів?
Гм, гм.
  Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені

До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон.
Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.


Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна?
Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий

Я впевнений, що це навіть корисно. Для вас і ваших колег-одновірців. Щоденно, і декілька разів пішки на 20+ поверхів.
Шкода, що не проїхались в свій час лісовими селами Житомирщини чи Чернігівщини. Зараз ще не пізно, до речі. Власними очима побачите реальний рівень життя пересічного.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 гру, 2022 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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