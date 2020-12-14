Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ні. Зараз економлять. Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".
Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?
Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх? А якщо треба декілька разів? Гм, гм.
Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені
До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон. Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.
Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна? Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий
Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?
Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх? А якщо треба декілька разів? Гм, гм.
Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені
До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон. Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.
Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна? Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий
Я впевнений, що це навіть корисно. Для вас і ваших колег-одновірців. Щоденно, і декілька разів пішки на 20+ поверхів. Шкода, що не проїхались в свій час лісовими селами Житомирщини чи Чернігівщини. Зараз ще не пізно, до речі. Власними очима побачите реальний рівень життя пересічного.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 гру, 2022 00:27, всього редагувалось 1 раз.