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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 00:24
барабашов написав: Bolt написав:
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?
мужики в гаражах пришли к однозначному выводу что лучше Тесла,причем дизель и на механике.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:25
vitaliian написав:
Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.
Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.
По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.
Ти за своє життя,власними руками - хоча би собачу будку чи дерев'яний сортир - збудував(ла)?
Називати людське житло "гавном" може лише кончена особа.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29
барабашов написав: Bolt написав:
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?
Второе... 😸
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