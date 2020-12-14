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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10492104931049410495

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:24

  барабашов написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?

мужики в гаражах пришли к однозначному выводу что лучше Тесла,причем дизель и на механике.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:25

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.

Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.

По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.

Ти за своє життя,власними руками - хоча би собачу будку чи дерев'яний сортир - збудував(ла)?
Називати людське житло "гавном" може лише кончена особа.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29

  барабашов написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?

Второе... 😸
Bolt
 
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