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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10492104931049410495

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29

  барабашов написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?

Второе... 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:47

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

S pervym snegom kstati was!
Я конечно если бы даже такое продавал(а я такое своё только не такое засранное и не хрущ продавал), поинтеллигентнее бы насыпал бы дифирамб раритету
А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален. Либо дембельнувшийся Успiшный-$чик с папой своими руками и в тепле, в отличии от блиндажа, там за годик бы что то бы наваяли с вложениями 5-6-...куе в стиле ХардТрибекаСтайл
Но после зарплаты в 100+кгрн впахивать за 20-30 надо будет себя заставлять
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 05:42

  Frant написав:людське житло "гавном" може лише кончена особа.
гавно это довольно точная характеристика. Жильем это можешь назвать только ты. Лично мне давно понятно, в каких условиях ты живёшь, по твоим постоянным жалобам и бесконечным прогнозам кратного обвала.

Если бы ты хоть один ремонт в жизни сделал, то понимал бы какого труда и средств он стОит, соответственно за обвал бы не топил.

А топишь, потому что хочешь на шару отхватить то, во что другие вложили котлеты денег.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 06:26

  Frant написав:Ти за своє життя,власними руками - хоча би собачу будку чи дерев'яний сортир - збудував(ла)?
Називати людське житло "гавном" може лише кончена особа.



Takoe v 2007 - 2008 godah otrivali za 100 + zeleni

Daze v Germanii doma v takom sostoyanii mozna uvidet

Kontingent tam pravda stremnii :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 06:44

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Ти за своє життя,власними руками - хоча би собачу будку чи дерев'яний сортир - збудував(ла)?
Називати людське житло "гавном" може лише кончена особа.



Takoe v 2007 - 2008 godah otrivali za 100 + zeleni

Daze v Germanii doma v takom sostoyanii mozna uvidet

Kontingent tam pravda stremnii :shock:

Шо случилось?! Клаву с кириллицей отобрали?! 😳😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:29

  Хомякоид написав:Kontingent tam pravda stremnii
можно подумать эмигранты живут во дворцах. Поэтому покупают квартиры в Виннице, дворцы сейчас не в тренде.

Вот сервис перевода из латиницу в кириллицу
https://kiril-lotin.uz/ru
не позорься, латиницей слали смски на пейджеры в 90е
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:34

  vitaliian написав:
  Frant написав:людське житло "гавном" може лише кончена особа.
гавно это довольно точная характеристика. Жильем это можешь назвать только ты. Лично мне давно понятно, в каких условиях ты живёшь, по твоим постоянным жалобам и бесконечным прогнозам кратного обвала.

Если бы ты хоть один ремонт в жизни сделал, то понимал бы какого труда и средств он стОит, соответственно за обвал бы не топил.

А топишь, потому что хочешь на шару отхватить то, во что другие вложили котлеты денег.

Яка ж тупа особа!
Новобудні квартири, які продаються з голими стінами, без внутрішніх комунікацій і без ремонту, за твоєю убогою логікою, теж є "гавном", яке нічого не варто?

Обвал відбувається не тому, що я хочу. Я не ріелтор,на відміну від тебе, і я зацікавлений в стабільній економіці і розвитку та індустріалізацію всієї власної держави, а не окремого єпенятника з фонтанами і електросамокатами. Ти ж, ватнє опудало, донині не можеш вивчити ні таблиці множення, ні мови держави, в якій живеш і поливаєш брудом результат важкої праці інших людей.

П.С. Я зробив більше ремонтів за своє життя, ніж ти можеш уявити. Тому я ціную будь яке житло, особливо те, яке має перспективу.
25-поверхові "неохрущі" мають погані перспективи. Особливо в Єпенях. Тому ти так бісишся. На мівіну і на теплі колготи - вистачає ресурсів?
Frant
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