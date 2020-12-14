Второе... 😸
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29
Додано: Нед 11 гру, 2022 01:47
S pervym snegom kstati was!
Я конечно если бы даже такое продавал(а я такое своё только не такое засранное и не хрущ продавал), поинтеллигентнее бы насыпал бы дифирамб раритету
А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален. Либо дембельнувшийся Успiшный-$чик с папой своими руками и в тепле, в отличии от блиндажа, там за годик бы что то бы наваяли с вложениями 5-6-...куе в стиле ХардТрибекаСтайл
Но после зарплаты в 100+кгрн впахивать за 20-30 надо будет себя заставлять
Додано: Нед 11 гру, 2022 05:42
гавно это довольно точная характеристика. Жильем это можешь назвать только ты. Лично мне давно понятно, в каких условиях ты живёшь, по твоим постоянным жалобам и бесконечным прогнозам кратного обвала.
Если бы ты хоть один ремонт в жизни сделал, то понимал бы какого труда и средств он стОит, соответственно за обвал бы не топил.
А топишь, потому что хочешь на шару отхватить то, во что другие вложили котлеты денег.
Додано: Нед 11 гру, 2022 06:26
Додано: Нед 11 гру, 2022 06:44
Шо случилось?! Клаву с кириллицей отобрали?! 😳😎
Додано: Нед 11 гру, 2022 07:29
можно подумать эмигранты живут во дворцах. Поэтому покупают квартиры в Виннице, дворцы сейчас не в тренде.
Вот сервис перевода из латиницу в кириллицу
не позорься, латиницей слали смски на пейджеры в 90е
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 гру, 2022 07:34
Яка ж тупа особа!
Новобудні квартири, які продаються з голими стінами, без внутрішніх комунікацій і без ремонту, за твоєю убогою логікою, теж є "гавном", яке нічого не варто?
Обвал відбувається не тому, що я хочу. Я не ріелтор,на відміну від тебе, і я зацікавлений в стабільній економіці і розвитку та індустріалізацію всієї власної держави, а не окремого єпенятника з фонтанами і електросамокатами. Ти ж, ватнє опудало, донині не можеш вивчити ні таблиці множення, ні мови держави, в якій живеш і поливаєш брудом результат важкої праці інших людей.
П.С. Я зробив більше ремонтів за своє життя, ніж ти можеш уявити. Тому я ціную будь яке житло, особливо те, яке має перспективу.
25-поверхові "неохрущі" мають погані перспективи. Особливо в Єпенях. Тому ти так бісишся. На мівіну і на теплі колготи - вистачає ресурсів?
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