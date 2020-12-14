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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10492104931049410495>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:13

  Frant написав:
  Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?

Ні.
Зараз економлять.
Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".

В печерському районі, на Хрещатику як?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:31

  Faceless написав:У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.

З східної сторони будинку - яскраво світилось аж 1 (одне) і тьмяно світились 2 (два) вікна. В принципі, "3" - це теж багато((((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:У Галактики 6 будівель, але загалом я не бачив ще щоб було "абсолютно темне", у людей всілякі акуми, лед лампи, павер станції - не яскраво, але багато вікон горить завжди.

З східної сторони будинку - яскраво світилось аж 1 (одне) і тьмяно світились 2 (два) вікна. В принципі, "3" - це теж багато((((
Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:37

  Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?

Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх?
А якщо треба декілька разів?
Гм, гм.
  Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені

До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон.
Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно. Цікаво - куди? Вибір невеликий)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 гру, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?

Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх?
А якщо треба декілька разів?
Гм, гм.
  Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені

До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон.
Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.


Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна?
Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:05

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.

Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.

По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29

  барабашов написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

Евро так упадёт или от репараций лаптеногих некуда будет парковать на ночь миллионы Рэйндж Роверов с Кайенами?

Второе... 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 01:47

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

S pervym snegom kstati was!
Я конечно если бы даже такое продавал(а я такое своё только не такое засранное и не хрущ продавал), поинтеллигентнее бы насыпал бы дифирамб раритету
А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален. Либо дембельнувшийся Успiшный-$чик с папой своими руками и в тепле, в отличии от блиндажа, там за годик бы что то бы наваяли с вложениями 5-6-...куе в стиле ХардТрибекаСтайл
Но после зарплаты в 100+кгрн впахивать за 20-30 надо будет себя заставлять
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 07:29

  Хомякоид написав:Kontingent tam pravda stremnii
можно подумать эмигранты живут во дворцах. Поэтому покупают квартиры в Виннице, дворцы сейчас не в тренде.

Вот сервис перевода из латиницу в кириллицу
https://kiril-lotin.uz/ru
не позорься, латиницей слали смски на пейджеры в 90е
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:54

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Рили масово залишають форум, до речі.
Тому що "мертві бджоли - не дзижчать"!


Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov

Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.

Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.

По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.

Перекручена логіка ірпіньської ріелторші(((
Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно"?
Чому ти не поважаєш працю інших людей? Ти власними руками хоча би дерев'яну собачу будку зроби-в(ла)?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 гру, 2022 11:00, всього редагувалось 3 разів.
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