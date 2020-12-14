Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Клаус написав:Вопрос киевлянам: у всех во дворах уличное освещение, которое включается около 5 вечера, горит всю ночь, вкл. комендантский час ?
Ні. Зараз економлять. Багато вулиць темні навіть увечері. Світлофори не працюють. Тим не менш, автомобілісти пропускають один іншого, ніхто не жме на клаксони, ніхто не влаштовує розборок. Війна з двоногими звірами, яких називають "московити".
Faceless написав:Генераторів в Галактиці немає, наразі принаймні. А чого ви вирішили, що має бути?
Невже їлітна публіка ходить щоденно пішки на 20+ поверх? А якщо треба декілька разів? Гм, гм.
Faceless написав:Східні то останні будинки, здані буквально того року, найменш заселені
До блекауту - там світилось третина чи четвертира вікон. Очевидно, мешканці виселились. З верхніх поверхів - однозначно. Так їм стало кАмфортно.
Це комфорт клас, яка елітна публіка? Ви знову нетверезі? Скільки можна? Світло не весь день вимикають. Спускатися вниз не проблема. Підніматися не дуже надихає, але теж нічого страшного. Я у своєму будинку підіймаюся, і нічого, живий
S pervym snegom kstati was! Я конечно если бы даже такое продавал(а я такое своё только не такое засранное и не хрущ продавал), поинтеллигентнее бы насыпал бы дифирамб раритету А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален. Либо дембельнувшийся Успiшный-$чик с папой своими руками и в тепле, в отличии от блиндажа, там за годик бы что то бы наваяли с вложениями 5-6-...куе в стиле ХардТрибекаСтайл Но после зарплаты в 100+кгрн впахивать за 20-30 надо будет себя заставлять
Ничего удивительного. Такое гавно вообще денег стоить не должно.
Туда в демонтаж и ремонт надо ещё столько же (если не больше) ввалить.
По стилю текста похоже на торпеду. Позвоните, скорее всего вам скажут, что или продана или под залогом.
Перекручена логіка ірпіньської ріелторші((( Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно"? Чому ти не поважаєш працю інших людей? Ти власними руками хоча би дерев'яну собачу будку зроби-в(ла)?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 11 гру, 2022 11:00, всього редагувалось 3 разів.