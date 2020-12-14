Додано: Нед 11 гру, 2022 11:31

Frant написав: Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно" Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно"

Без коммуникаций это не жильё. Но некоторый бизнес может работать без коммуникаций. Если это первые этажи. Мафы на остановках видел? Какие там коммуникации? Ничего работают.Голые стены это плюс, потому что не надо тратить время на демонтаж. Ты хоть примерно представляешь сколько весит отбитая со стены керамическая плитка?Второй плюс, что ты можешь установить розетки там где хочешь перед отделкой. Третий плюс видно все недостатки помещения включая плесень. Покупая хрущ ты покупаешь кота в мешке. Никто тебе не даст отрывать обои, гипсокартон, линолеум и смотреть что под ними.Новострой лучше утеплён чем хрущ, если не брать трэшэвые варианты типа уко, там другая модель бизнеса.Застройщику нужно продать, поэтому адекватные стараются делать хорошо, включая оформление придомовой территории и МОПов.мой застройщик ещё год после заселения принимал рекламации и БЕСПЛАТНО устранял недочёты, о которых ему сообщали жильцы. Представляешь чтобы продавец хруща после продажи год бесплатно устранял течь труб или плесень и другие дефекты, характерные для старого фонда.Такие элементарные вещи объясняю, ты хоть в школу ходил?