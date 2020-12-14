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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10492104931049410495

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 10:58

Вісті з 25-поверхових "неохрущів", з Позняків.
На електроенергію зав'язана робота насосів,які піднімають воду і теплоносій на верхні поверхи.
Немає електроенергії - немає води, немає опалення, не працюють ліфти, не працюють електроплити і тепла підлога.
Орендарі вже масово тікають від такого "щастя". Слава богу, є куди.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:31

  Frant написав:Вісті з 25-поверхових "неохрущів", з Позняків.
На електроенергію зав'язана робота насосів,які піднімають воду і теплоносій на верхні поверхи.
Немає електроенергії - немає води, немає опалення, не працюють ліфти, не працюють електроплити і тепла підлога.
Орендарі вже масово тікають від такого "щастя". Слава богу, є куди.


Эту тему тут обсасывали года 2-3 назад.
- К войне уже все привыкли
- Трампян всё порешает
- Модные МОПы, фото забацаного хруща в рамках нового тыжню боли.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:31

  Frant написав:Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно"

Без коммуникаций это не жильё. Но некоторый бизнес может работать без коммуникаций. Если это первые этажи. Мафы на остановках видел? Какие там коммуникации? Ничего работают.

Голые стены это плюс, потому что не надо тратить время на демонтаж. Ты хоть примерно представляешь сколько весит отбитая со стены керамическая плитка?

Второй плюс, что ты можешь установить розетки там где хочешь перед отделкой. Третий плюс видно все недостатки помещения включая плесень. Покупая хрущ ты покупаешь кота в мешке. Никто тебе не даст отрывать обои, гипсокартон, линолеум и смотреть что под ними.

Новострой лучше утеплён чем хрущ, если не брать трэшэвые варианты типа уко, там другая модель бизнеса.

Застройщику нужно продать, поэтому адекватные стараются делать хорошо, включая оформление придомовой территории и МОПов.

мой застройщик ещё год после заселения принимал рекламации и БЕСПЛАТНО устранял недочёты, о которых ему сообщали жильцы. Представляешь чтобы продавец хруща после продажи год бесплатно устранял течь труб или плесень и другие дефекты, характерные для старого фонда.

Такие элементарные вещи объясняю, ты хоть в школу ходил?
vitaliian
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