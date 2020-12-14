Додано: Нед 11 гру, 2022 13:02

Vlad442 написав: барабашов написав: А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален. А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.



Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.

Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно. Сразу скажу, что уверен, что это замануха.Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Я ж написал, что у сферического $-чика с папой хардтрибекастайл получится и недорого по вложениям, но если лезть в этот трэш чисто под аренду, то не факт что даже такое ...омно в хорошем месте не на Дарнице отдадут по 300...400...500 за метр, что сделает выгодным его сдачу по текущим ценам без проблем с простоями. Да и цену своих рук и времени приплюсовать надо, при доходности, как писал тут ЮА, депозитов на 50К или 100К под курс НБУ около 25% годовых, нах оно это влезание в ремонт потенциально аварийных домов надо.А себе хрущ с потолками 2,5 и метражом собачьей будки покупать для жизни и жить в бомж-ремонте...Мариупольчане или Изюмцы/Лисичанцы может и попробовали б это, при малореальном текущем у них избытке кэша, но уже Ваши земляки думаю не согласились бы на такой экстрим, Салтовка с Павловым Полем не Северодонецк. Проще пока поарендовать, шкурка вычинки стоить не будет, потом ремонт этот никому не продашь, или по Франту - сам бетон подаришь.