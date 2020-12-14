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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10493104941049510496>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  Frant написав:Новобуд , який продається без ремонту, з голими стінами, без комунікацій - теж "гавно"



Второй плюс, что ты можешь установить розетки там где хочешь перед отделкой. Третий плюс видно все недостатки помещения включая плесень. Покупая хрущ ты покупаешь кота в мешке. Никто тебе не даст отрывать обои, гипсокартон, линолеум и смотреть что под ними.


Нефиг покупать хрущи со свеже наклееными обоями и накрученым гипсокартоном.
Пы. Сы. У себя в хруще за день перекинули гнилой стояк канализационый на три этажа. Больше всего проблем было с бабкой которая переживала за то, что при замене трубы поломают её забетонироваеый унитаз. Также за два дня перекинули пластиком холодную и гарячую воду.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:29

  Vlad442 написав:У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования
речь шла о ремонте для себя. Для арендаторов выбираете сегмент и делаете ремонт под него. Можно вообще голые стены сдать, строителям норм. По 8 человек в квартиру их не сильно берут, поэтому ремонтами не перебирают.

У меня приятель так сдает. Купил новострой сыну, который пока ещё учится. Говорит пусть сам себе делает ремонт.

Квартира сдаётся без ремонта, мебели и техники, за 3к довоенных гривен (сейчас не знаю). Из мебели что арендаторы принесли, тем и пользуются. Строители - делают ремонты в том же ЖК. Очень удобно не надо после работы грязным в транспорте ездить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 12:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:31

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:37

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Свой хрущ ремонтировал 2 года, хотя если бы стать и как положено работать по 40 часов в неделю не отвлекаясь, думаю за 4 месяца бы сделал. Обошлось ~70тыс грн(при курсе 27), включая кухню под заказ 14 тыс грн, 4 новые двери 20 кг, ламинат 10 кгванная 4 кг. Но то был фактически кап ремонт, стяжка полов болгаркой спиливал неровности на стенах, проклеил все стены из гипсоплит сеткой для пенопласта (теперь любые трещины на них не возможны в принципе), залил бетоном окно в санузе и проем над дверями. Работы выполнял все сам, кроме замены стояков, да и после счётчиков трубы паял сам.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:41

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.

В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:02

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Я ж написал, что у сферического $-чика с папой хардтрибекастайл получится и недорого по вложениям, но если лезть в этот трэш чисто под аренду, то не факт что даже такое ...омно в хорошем месте не на Дарнице отдадут по 300...400...500 за метр, что сделает выгодным его сдачу по текущим ценам без проблем с простоями. Да и цену своих рук и времени приплюсовать надо, при доходности, как писал тут ЮА, депозитов на 50К или 100К под курс НБУ около 25% годовых, нах оно это влезание в ремонт потенциально аварийных домов надо.
А себе хрущ с потолками 2,5 и метражом собачьей будки покупать для жизни и жить в бомж-ремонте...Мариупольчане или Изюмцы/Лисичанцы может и попробовали б это, при малореальном текущем у них избытке кэша, но уже Ваши земляки думаю не согласились бы на такой экстрим, Салтовка с Павловым Полем не Северодонецк. Проще пока поарендовать, шкурка вычинки стоить не будет, потом ремонт этот никому не продашь, или по Франту - сам бетон подаришь.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:16

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  барабашов написав:А ремонт конечно сейчас с нуля в таком объекте нелогичен и финансово провален.

Сразу скажу, что уверен, что это замануха.

Что касается ремонта - не вижу ничего затратного. 3 окна из двух поменяны, канализация пластик. Если не ставить недостижимых высот, просто поклеить дешевые обои, минимально заделать дыры в полу и кинуть линолеум, то никаких запредельных денег нет. Плитку, может можно не менять, просто отчистить (хотя сколько ее там метров, можно и поменять). Ванна, унитаз новые самые простые. Если вложиться и поменять еще межкомнатные двери вместо покраски в 10-ый раз, то даже эстеты смогут прожить, если жизнь припечет.
Когда говорят про ремонт в хруще, подразумевают сорвать все до бетона и накатать красоту как в модных журналах. У контингента людей, покупающих такое жилье, более простые требования. Им нужно чтобы было просто свежо и чисто. Иногда только замена мебели и сантехники позволяет превратить квартиру из ужас-ужас в жить можно.

Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.

Звісно, силову електропроводку слід замінити на мідну.
Проблема стіни проштробити?
Все одно треба робити капітально, навіть під оренду. І труби бажано замінити на поліпропіленові, і стіни забезпіщанити і наклеїти нові шпалери. Багато чого треба зробити.
Розповіді ірпінької ріелторші, що вся радянська забудова - заригана клоака, залишимо любителям пішки ходити на 20+ поверхів
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:34

  Хомякоид написав:
Za 25 uze est dvuhi
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/za-2 ... QnHwL.html

Pisal pohoze Barabashov


Тоже подумал, что Барабашов. Стиль - один-в-один: "ни..я не понял, но очень интересно".
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:35

50 hvuluna. Kuhar prognozue 50 % padinnya zin na neruhomist 8)

Хомякоид
 
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