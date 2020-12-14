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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:37
барабашов написав:
потом ремонт этот никому не продашь, или по Франту - сам бетон подаришь
чего ему и хочется чтобы подарили ремонт или бетон. Отсюда и "кратный обвал" как раз на стоимость одного из двух.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:39
Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:39
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