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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:37
барабашов написав:
потом ремонт этот никому не продашь, или по Франту - сам бетон подаришь
чего ему и хочется чтобы подарили ремонт или бетон. Отсюда и "кратный обвал" как раз на стоимость одного из двух.
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vitaliian
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:39
Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
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Damien
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:39
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:53
Damien написав: Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
это конечно отлично что вы в квартире проводку поменяли только вот что там с вводом в дом твориться, какой провод к счетчику подходит?
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Прохожий
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:04
Прохожий написав: Damien написав: Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
это конечно отлично что вы в квартире проводку поменяли только вот что там с вводом в дом твориться, какой провод к счетчику подходит?
Если на прошлые выходные там свет был, то мороз и "врубим всё!" уже проверили качество этого входа
У нас ещё до них перегорела именно наша фаза в кабеле 380 от будки со знаком эсэсовцев питающей весь квартал.
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барабашов
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:08
Damien написав: Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
Я взяв за правило - міняти всю силову електропроводку на нову мідну, 2,5 мм2. Звісно, прокладаєте ся нові лінії, робиться достатня кількість розеток на кімнату, кухню, коридор. Лінію освітлення можна залишити стару, сучасні енергозберігаючі лампи споживають малий струм.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:09
Хомякоид написав:
50 hvuluna. Kuhar prognozue 50 % padinnya zin na neruhomist
На хотелки сумасшедших и -75% может быть
Строить по 500 за метр как в 15м году массово уже не будут, тот же бетон и прут подешевеют хоть на копейку с нынешних цен?
Посмотреть бы почём тот хруще-ужас уйдёт, сейчас 600 он или больше за метр?
И локации забыл
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барабашов
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:15
vitaliian написав: барабашов написав:
потом ремонт этот никому не продашь, или по Франту - сам бетон подаришь
чего ему и хочется чтобы подарили ремонт или бетон. Отсюда и "кратный обвал" как раз на стоимость одного из двух.
Мені цього зовсім не хочеться.
Навпаки, я за зростання екоміки, позитивну демографію, пристойні зарплати всіх, хто працює.
На жаль, держава повернулась в 1991 рік. І навіть гірше.
Мій аналітичний розум (який працює в 100 000 разів краще, ніж інтелехт бувшої трієшниці) чітко вказує, що ціни Кржн котяться до чергового мінімуму. Летять, навіть.
Кому треба - той затариться в Києві нерухомістю за цінами 2001 року.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта -це все буде, і досить швидко. Через два-три роки.
Кому треба - той най купляє.
Хто не хоче таритись на низах, років через 5-7 буде таритись на верхах.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:18
Прохожий написав: Damien написав: Bolt написав:
В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.
Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель
это конечно отлично что вы в квартире проводку поменяли только вот что там с вводом в дом твориться, какой провод к счетчику подходит?
Еще до ремонта (не изучив вопрос) сходил в РЕм узнать или можна поменять линию на входе за толику малую, также мне сказали, что на квартиру норма 2КВТ,но за оплату мне её могут поднять. Но я года за три до этого проводил свет в дом и купил сначала 6кВТ, потом доплачивал ещё 3500 за 2 кВт, так как оказалось, что ограничивает ток не автоматы, а програмируемый счётчик, который при превышении лимита вырубает свет. Решил повременить. Во время ремонта когда снимал щиток выяснил, что хотя разводка по квартире и идёт проводом 2,5 мм, то на щиток заходит 4 мм провод, а это 32 А или около 6,5-7 кВт. Счётчик лет 5 назад меняли, он електронний но без ограничителя.Короче подумав, оставил все как есть, нех кормить барыг из РЭМа. 😎
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:34
Bolt написав:
Во время ремонта когда снимал щиток выяснил, что хотя разводка по квартире и идёт проводом 2,5 мм, то на щиток заходит 4 мм провод, а это 32 А или около 6,5-7 кВт. 😎
1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
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