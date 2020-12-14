Додано: Нед 11 гру, 2022 14:18

Прохожий написав: Damien написав: Bolt написав: В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей. В моём хрущике, не совсем получалось заменить алюминиевую проводку, как оказалось, что она хоть и шла в стеновых каналах в плитах, но в местах стыков стен её придавили раствором, поэтому от щитка и через комнату, кухню и до бойлера в туалете протянул отдельную линию медью. На неё повесил всех мощных потребителей.

Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель Тоже так сделал в позднесоветской панели - родная проводка вся осталась, но она была задействована только для жилых комнат. На кухню, туалет, ванную от щита на этаже проведен отдельный кабель

это конечно отлично что вы в квартире проводку поменяли только вот что там с вводом в дом твориться, какой провод к счетчику подходит? это конечно отлично что вы в квартире проводку поменяли только вот что там с вводом в дом твориться, какой провод к счетчику подходит?

Еще до ремонта (не изучив вопрос) сходил в РЕм узнать или можна поменять линию на входе за толику малую, также мне сказали, что на квартиру норма 2КВТ,но за оплату мне её могут поднять. Но я года за три до этого проводил свет в дом и купил сначала 6кВТ, потом доплачивал ещё 3500 за 2 кВт, так как оказалось, что ограничивает ток не автоматы, а програмируемый счётчик, который при превышении лимита вырубает свет. Решил повременить. Во время ремонта когда снимал щиток выяснил, что хотя разводка по квартире и идёт проводом 2,5 мм, то на щиток заходит 4 мм провод, а это 32 А или около 6,5-7 кВт. Счётчик лет 5 назад меняли, он електронний но без ограничителя.Короче подумав, оставил все как есть, нех кормить барыг из РЭМа. 😎