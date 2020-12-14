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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:44
Хрущи пошли вниз?
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:08
Разговоры по 2кВт - это фантазии, очень распространенные. У меня на сайте Ясно - 5 кВт написано. Советую там же посмотреть. До этого в договоре было 8 кВт.
Додано: Нед 11 гру, 2022 15:32
Дійшло, як до жирафи))))
І давно, і не тільки "хрущі".
І новобуди посипались в ціні.
Особливо "неохрущі" в Єпенях.
Це добре, що ти відкри-в(ла)для себе ОЛХ.
Ще є Лун.уа, Бомбер і тп..
Почитай, уважно.
Тільки не плач, що твоя "прелєсць" подешевшала в 1.5 рази.
Буде ще дешевше, питання лише часу.
Фонтани зараз нікому не потрібні, як і силіконові МОПи і венеціанська штукатурка.
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