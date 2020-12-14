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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10494104951049610497

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:44

Хрущи пошли вниз?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... Qqjri.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:08

  Bolt написав:Еще до ремонта (не изучив вопрос) сходил в РЕм узнать или можна поменять линию на входе за толику малую, также мне сказали, что на квартиру норма 2КВТ,но за оплату мне её могут поднять.


Разговоры по 2кВт - это фантазии, очень распространенные. У меня на сайте Ясно - 5 кВт написано. Советую там же посмотреть. До этого в договоре было 8 кВт.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:32

  vitaliian написав:хрущи пашлі вніз? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... Qqjri.html


Дійшло, як до жирафи))))
І давно, і не тільки "хрущі".
І новобуди посипались в ціні.
Особливо "неохрущі" в Єпенях.
Це добре, що ти відкри-в(ла)для себе ОЛХ.
Ще є Лун.уа, Бомбер і тп..
Почитай, уважно.
Тільки не плач, що твоя "прелєсць" подешевшала в 1.5 рази.
Буде ще дешевше, питання лише часу.
Фонтани зараз нікому не потрібні, як і силіконові МОПи і венеціанська штукатурка.
Frant
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