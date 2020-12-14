Додано: Нед 11 гру, 2022 15:59

vitaliian написав: речь шла о ремонте для себя. Для арендаторов выбираете сегмент и делаете ремонт под него. Можно вообще голые стены сдать, строителям норм. По 8 человек в квартиру их не сильно берут, поэтому ремонтами не перебирают. речь шла о ремонте для себя. Для арендаторов выбираете сегмент и делаете ремонт под него. Можно вообще голые стены сдать, строителям норм. По 8 человек в квартиру их не сильно берут, поэтому ремонтами не перебирают.

UA написав: Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно. Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.

Времена непривередливых строителей из села закончились. Сейчас (не именно в войну, а со времен безвиза) строитель зарабатывает столько, что может снять квартиру подороже, чем фитнестренер и жить там один.Речь идет конечно о ремонте для себя. Понятие покупок под аренду на некоторое время исчезло с повестки дня.На линию ставится соответствующий автомат (в данном случае 10А) и люди быстро привыкают включать все последовательно. Это несложно. Если сильно напрягает, можно сделать отдельную внешнюю проводку к мощному потребителю.В этом смысл эконом ремонта в хрущевке. Чтобы было чисто и дешево, а не замуровывать сотни долларов в ровные стены ради комфорта, который не соответствует этому классу жилья.