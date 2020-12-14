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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10495104961049710498>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:44

Хрущи пошли вниз?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishn ... Qqjri.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:08

  Bolt написав:Еще до ремонта (не изучив вопрос) сходил в РЕм узнать или можна поменять линию на входе за толику малую, также мне сказали, что на квартиру норма 2КВТ,но за оплату мне её могут поднять.


Разговоры по 2кВт - это фантазии, очень распространенные. У меня на сайте Ясно - 5 кВт написано. Советую там же посмотреть. До этого в договоре было 8 кВт.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:33

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishna-kvartira-z-remontom-blya-metro-IDQqjri.html

Почитайте внимательно.
"Ціна 26 000 або найкраща пропозиція."
В мусор. За 26 ее вам не продадут.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:38

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishna-kvartira-z-remontom-blya-metro-IDQqjri.html

Почитайте внимательно.
"Ціна 26 000 або найкраща пропозиція."
В мусор. За 26 ее вам не продадут.

За 26 не продадут, а за 20 может быть, там место так себе, + 5 этаж, + дом панельный...
Востаннє редагувалось Феодал в Нед 11 гру, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:39

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zatishna-kvartira-z-remontom-blya-metro-IDQqjri.html

Почитайте внимательно.
"Ціна 26 000 або найкраща пропозиція."
В мусор. За 26 ее вам не продадут.

Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:56

  UA написав:
  Bolt написав: Во время ремонта когда снимал щиток выяснил, что хотя разводка по квартире и идёт проводом 2,5 мм, то на щиток заходит 4 мм провод, а это 32 А или около 6,5-7 кВт. 😎

1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.

Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм
https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/
Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:речь шла о ремонте для себя. Для арендаторов выбираете сегмент и делаете ремонт под него. Можно вообще голые стены сдать, строителям норм. По 8 человек в квартиру их не сильно берут, поэтому ремонтами не перебирают.

Времена непривередливых строителей из села закончились. Сейчас (не именно в войну, а со времен безвиза) строитель зарабатывает столько, что может снять квартиру подороже, чем фитнестренер и жить там один.
Речь идет конечно о ремонте для себя. Понятие покупок под аренду на некоторое время исчезло с повестки дня.
  UA написав:Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.

На линию ставится соответствующий автомат (в данном случае 10А) и люди быстро привыкают включать все последовательно. Это несложно. Если сильно напрягает, можно сделать отдельную внешнюю проводку к мощному потребителю.
В этом смысл эконом ремонта в хрущевке. Чтобы было чисто и дешево, а не замуровывать сотни долларов в ровные стены ради комфорта, который не соответствует этому классу жилья.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:03

  adeges написав:
  Bolt написав:Еще до ремонта (не изучив вопрос) сходил в РЕм узнать или можна поменять линию на входе за толику малую, также мне сказали, что на квартиру норма 2КВТ,но за оплату мне её могут поднять.


Разговоры по 2кВт - это фантазии, очень распространенные. У меня на сайте Ясно - 5 кВт написано. Советую там же посмотреть. До этого в договоре было 8 кВт.

Вы себе представляете размер феерверка в щитовой если в каждой квартире в хрущике, врубят по 5кВТ те 25 кВт на стояк. Там ЕМНИП провод тоже 4 мм алюминий😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.

Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:11

  vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.

Смотря где расположен новострой и где расположен хрущ. Если новострой в пригороде, а хрущ в прицентралье, то "курс" будет только расти
Damien
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