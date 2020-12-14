Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Bolt написав: Во время ремонта когда снимал щиток выяснил, что хотя разводка по квартире и идёт проводом 2,5 мм, то на щиток заходит 4 мм провод, а это 32 А или около 6,5-7 кВт. 😎
1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А 2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/ Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
vitaliian написав:речь шла о ремонте для себя. Для арендаторов выбираете сегмент и делаете ремонт под него. Можно вообще голые стены сдать, строителям норм. По 8 человек в квартиру их не сильно берут, поэтому ремонтами не перебирают.
Времена непривередливых строителей из села закончились. Сейчас (не именно в войну, а со времен безвиза) строитель зарабатывает столько, что может снять квартиру подороже, чем фитнестренер и жить там один. Речь идет конечно о ремонте для себя. Понятие покупок под аренду на некоторое время исчезло с повестки дня.
UA написав:Ага особенно когда на линию алюминий 2,5 мм вешают бойлер, кондиционер и мультиварку одновременно.
На линию ставится соответствующий автомат (в данном случае 10А) и люди быстро привыкают включать все последовательно. Это несложно. Если сильно напрягает, можно сделать отдельную внешнюю проводку к мощному потребителю. В этом смысл эконом ремонта в хрущевке. Чтобы было чисто и дешево, а не замуровывать сотни долларов в ровные стены ради комфорта, который не соответствует этому классу жилья.
vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.
Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?