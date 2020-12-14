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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10495104961049710498

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:11

  Vlad442 написав:Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
на города где почти нет новостроек (например Кропивницкий) цена хрущей (как отдельного класса) не изменится. Там некому давить на них. В Киеве на момент толпится много лишнего жилья. А ЦА у хруща и новостроя разная. Из новостроя не побегут, даже если хрущ подешевеют. Как владельцы БМВ не бегут за дешёвыми жигулями..
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.

Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?


стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
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