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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 16:11
Vlad442 написав:
Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
на города где почти нет новостроек (например Кропивницкий) цена хрущей (как отдельного класса) не изменится. Там некому давить на них. В Киеве на момент толпится много лишнего жилья. А ЦА у хруща и новостроя разная. Из новостроя не побегут, даже если хрущ подешевеют. Как владельцы БМВ не бегут за дешёвыми жигулями..
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 11 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 16:52
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.
Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
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