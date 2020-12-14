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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10496104971049810499>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:11

  Vlad442 написав:Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
на города где почти нет новостроек (например Кропивницкий) цена хрущей (как отдельного класса) не изменится. Там некому давить на них. В Киеве на момент толпится много лишнего жилья. А ЦА у хруща и новостроя разная. Из новостроя не побегут, даже если хрущ подешевеют. Как владельцы БМВ не бегут за дешёвыми жигулями..
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.

Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?


стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:17

  Bolt написав:Вы себе представляете размер феерверка в щитовой если в каждой квартире в хрущике, врубят по 5кВТ те 25 кВт на стояк. Там ЕМНИП провод тоже 4 мм алюминий😸

Знову вибух у багатоповерхівці Києва

Подія сталась на Паньківській, 20. У квартирі на 13-му поверсі сталося коротке замикання електромережі з послідуючим вибухом гелевого акумулятора.

Вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. На щастя, ніхто не постраждав.
https://t.me/kievreal1/32365
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:29

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Вы себе представляете размер феерверка в щитовой если в каждой квартире в хрущике, врубят по 5кВТ те 25 кВт на стояк. Там ЕМНИП провод тоже 4 мм алюминий😸

Знову вибух у багатоповерхівці Києва

Подія сталась на Паньківській, 20. У квартирі на 13-му поверсі сталося коротке замикання електромережі [b]з послідуючим вибухом гелевого акумулятора[/b].

Вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. На щастя, ніхто не постраждав.
https://t.me/kievreal1/32365


Скоріше всього не так-від перезарядки чи перегріву вибухнула літієва акб. Т.з. "гелеві" не вибухають, можуть загорітися внаслідок кз. або закіпіти і то малоймовірно.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:33

  Frant написав:Раніше, до війни вартість "хруща" в Києві була трохи вищою, ніж ціна новобуду в Єпенях
по цене хрущей никогда не интересовался спорить не стану, а вот цена аренды однушки в Ирпене начиналась с 8к. При цене готового бетона 600-800 уе (без ремонта). Но Флай умудрялся найти цоколь по 300.

В моем жк для аренды свободных квартир не было, вся доска объявлений была облеплена "сниму сниму сниму", вдобавок в Вайбер группе постоянно писали. Это до войны. Что будет после хз. Особенно если ты срочно не займешься демографией.

Можешь посмотреть что предлагают в Ирпене за 26тыс)
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 18:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:33

  Frant написав:
  vitaliian написав:. В Киеве на момент толпится много лишнего жилья.

25-поверхові новобуди, без газу, без підземних бомбосховищ - не вписуються в архітектуру сучасного міста. Їх треба зносити, мабуть, і будувати 9-поверхівки, або нижче.

Будь-ласка, не треба. Прошу. Просто заборонити їх будівництво на всі часи. Але залишити ті що вже побудовані. Навічно.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  adeges написав:стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр

В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.

В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью.
В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия.
В 2014 революция, война и начало становления, определение курса.
2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС.
Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:45

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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:54

  Vlad442 написав:
  adeges написав:стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр

В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.

В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью.
В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия.
В 2014 революция, война и начало становления, определение курса.
2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС.
Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.


хороший пост, непонятно правда, какое он имеет отношение к моему
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 18:30

  Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.


собрался с духом и послушал эту халву.
итак:
1) годовое падение ВВП 39%, он говорил про цифру 2022 ВВП около 150, но у меня получается 202 * 0.61 = 123 ярдов
2) 202 ярда ввп в 2021 году это не те же около 200 ярдов в 2007 году. Если учесть дефлятор (инфляция бакса с 2007 до 2022 года составила 40%). Итого, 123 * 0.6 = 74 ярда, это уровень 2004-2005 года.
3) говорит про Лугано, что мол был там представлен план, по которому нам нальют 200 ярдов за 3 года. Представлен то был, но нигде не сказано что с ним согласились. Более того, нас там тупо не поняли. Даже если бы с этим планом согласились - нам просто так не дадут эти 200 ярдов, их записали бы нам в долг. Какой нормальный инвестор будет в нас инвестировать зная о рисках того, что рашка через 2-5 лет захочет повторный раунд?

Но главное, о чём он молчит - то, что нам нужно сделать за 2-3 года то, что мы никак не могли сделать за предыдущие 30 лет. Несмотря на майданы, у нас происходил реваш любых друзив и система не менялась.

У нас после войны будет ситуация такая: или мы сразу делаем перестройку страны, подымаем экономику, инвестируем в оборонку и имеем хорошие карты во 2-м раунде.
Или думаем что можно вернуться к жизни как было до войны и точно проигрываем во 2-м раунде.

Короче, не дослушал я это лайно
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