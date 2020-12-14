Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Vlad442 написав:Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
на города где почти нет новостроек (например Кропивницкий) цена хрущей (как отдельного класса) не изменится. Там некому давить на них. В Киеве на момент толпится много лишнего жилья. А ЦА у хруща и новостроя разная. Из новостроя не побегут, даже если хрущ подешевеют. Как владельцы БМВ не бегут за дешёвыми жигулями..
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Я думаю курс хрущей к новостроям будет падать. 26 это ещё много. Ей 8-10к цена.
Если учесть ремонт и инфляцию доллара, то столько жилье не стоило в Украине никогда. Даже в момент глубочайшего дна 2000. 8-10 это будет действительно цена ремонта, а квартира в подарок. Сколько же тогда будут стоить квартиры в Чернигове-Кропивницком?
стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
Frant написав:Раніше, до війни вартість "хруща" в Києві була трохи вищою, ніж ціна новобуду в Єпенях
по цене хрущей никогда не интересовался спорить не стану, а вот цена аренды однушки в Ирпене начиналась с 8к. При цене готового бетона 600-800 уе (без ремонта). Но Флай умудрялся найти цоколь по 300.
В моем жк для аренды свободных квартир не было, вся доска объявлений была облеплена "сниму сниму сниму", вдобавок в Вайбер группе постоянно писали. Это до войны. Что будет после хз. Особенно если ты срочно не займешься демографией.
Можешь посмотреть что предлагают в Ирпене за 26тыс)
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 18:03, всього редагувалось 5 разів.
adeges написав:стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.
В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью. В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия. В 2014 революция, война и начало становления, определение курса. 2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС. Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.
adeges написав:стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.
В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью. В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия. В 2014 революция, война и начало становления, определение курса. 2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС. Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.
хороший пост, непонятно правда, какое он имеет отношение к моему
Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
собрался с духом и послушал эту халву. итак: 1) годовое падение ВВП 39%, он говорил про цифру 2022 ВВП около 150, но у меня получается 202 * 0.61 = 123 ярдов 2) 202 ярда ввп в 2021 году это не те же около 200 ярдов в 2007 году. Если учесть дефлятор (инфляция бакса с 2007 до 2022 года составила 40%). Итого, 123 * 0.6 = 74 ярда, это уровень 2004-2005 года. 3) говорит про Лугано, что мол был там представлен план, по которому нам нальют 200 ярдов за 3 года. Представлен то был, но нигде не сказано что с ним согласились. Более того, нас там тупо не поняли. Даже если бы с этим планом согласились - нам просто так не дадут эти 200 ярдов, их записали бы нам в долг. Какой нормальный инвестор будет в нас инвестировать зная о рисках того, что рашка через 2-5 лет захочет повторный раунд?
Но главное, о чём он молчит - то, что нам нужно сделать за 2-3 года то, что мы никак не могли сделать за предыдущие 30 лет. Несмотря на майданы, у нас происходил реваш любых друзив и система не менялась.
У нас после войны будет ситуация такая: или мы сразу делаем перестройку страны, подымаем экономику, инвестируем в оборонку и имеем хорошие карты во 2-м раунде. Или думаем что можно вернуться к жизни как было до войны и точно проигрываем во 2-м раунде.