|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:40
adeges написав: Vlad442 написав: adeges написав:
стоимость новостроев на Троещине в 1999 году была 225 долларов за кв метр
В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.
В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью.
В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия.
В 2014 революция, война и начало становления, определение курса.
2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС.
Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.
хороший пост, непонятно правда, какое он имеет отношение к моему
Сколько в 99м года вы получали?
На каком авто Вы ездили?
Какая была цена телефона в Вашем кармане?
Сколько вы тратили на еду на себя или семью тогда, пусть после выборов Кучмы в декабре 99года, при курсе 5,85?
Ваши друзья, соседи, конкуренты, родственники как реагировали кошельком на цену метра 225уе непонятно из чего(явно не монолита уровня Г9а или Чикаго/ЦП даже) и сколько была аренда допустим двушки в кирпичном новострое 93года там же рядом с ремонтом уровня "Флуй повесился б", даже без пластиковых окон и кондёра на южной стороне?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2762
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:43
закину такую мысль: весной 2024 будут выборы и, соответственно будет точка бифуркации.
Два прошлых раза поменять систему у нас не получалось.
В этот раз цена ошибки будет очевидна не только лишь всем: если мы меняемся, остро принимаем проблему оборонки, быстро отстраиваемся в оборонном секторе (а без изменения всей страны это не сработает) - у нас, как у страны есть шанс выжить во втором раунде. Причём начинать мы будем с более низкой базы (в экономическом и популяционном смысле) чем в прошлые разы.
соответственно, мысля такая: покупать недвигу до лета 2024 - это точно плохая идея: цены будут падать, а вероятность того, что не справимся в третий раз - достаточно большая.
ваши мысли, господа ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5258
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:47
барабашов написав:
Сколько в 99м года вы получали?
На каком авто Вы ездили?
Какая была цена телефона в Вашем кармане?
Сколько вы тратили на еду на себя или семью тогда, пусть после выборов Кучмы в декабре 99года, при курсе 5,85?
Ваши друзья, соседи, конкуренты, родственники как реагировали кошельком на цену метра 225уе непонятно из чего(явно не монолита уровня Г9а или Чикаго/ЦП даже) и сколько была аренда допустим двушки в кирпичном новострое 93года там же рядом с ремонтом уровня "Флуй повесился б", даже без пластиковых окон и кондёра на южной стороне?
Сколько сейчас на олх стоит плёночная зеркалка canon/ nikon/ minolta/ olympus, или Полароид?
В 90х они стоили целое состояние. то же касается компьютеров (486 кажется тогда шли), часы монтана, пейджеры, фирменные аудиплееры, магнитолы, видаки.
Все это обесценилось, потому что стало не нужным. Новые технологии вытеснили эти группы товаров в рубрику антиквариат.
На ненужные товары инфляция не распространяется.
Столько в Киеве жилья настроили, звиздец. Если столько жилья киевлянам не нужно, какое быстрее упадет в цене хрущ или варшавский?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15533
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2944 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 гру, 2022 18:56
baraka написав: Bolt написав:
https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs
Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
собрался с духом и послушал эту халву.
итак:
1) годовое падение ВВП 39%, он говорил про цифру 2022 ВВП около 150, но у меня получается 202 * 0.61 = 123 ярдов
2) 202 ярда ввп в 2021 году это не те же около 200 ярдов в 2007 году. Если учесть дефлятор (инфляция бакса с 2007 до 2022 года составила 40%). Итого, 123 * 0.6 = 74 ярда, это уровень 2004-2005 года.
3) говорит про Лугано, что мол был там представлен план, по которому нам нальют 200 ярдов за 3 года. Представлен то был, но нигде не сказано что с ним согласились. Более того, нас там тупо не поняли. Даже если бы с этим планом согласились - нам просто так не дадут эти 200 ярдов, их записали бы нам в долг. Какой нормальный инвестор будет в нас инвестировать зная о рисках того, что рашка через 2-5 лет захочет повторный раунд?
Но главное, о чём он молчит - то, что нам нужно сделать за 2-3 года то, что мы никак не могли сделать за предыдущие 30 лет. Несмотря на майданы, у нас происходил реваш любых друзив и система не менялась.
У нас после войны будет ситуация такая: или мы сразу делаем перестройку страны, подымаем экономику, инвестируем в оборонку и имеем хорошие карты во 2-м раунде.
Или думаем что можно вернуться к жизни как было до войны и точно проигрываем во 2-м раунде.
Короче, не дослушал я это лайно
Барака, Кухар говорит основное. Инвестиции в Украину в лучшие годы не превышали 5млрд.$, разрушения на сегодня 450-700млрд.$ которые партнёры хотят забрать у РФ. После войны действительно какая-то часть мужского населения поедет куда-то по всему миру к женам. И вот эти большие суммы смогут так же освоить все те, кто остался и умеет работать физически и руками. Так что если папа Долярчика будет в строю, то з/п в 1000€/человек не такая уж и нереальная реальность.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3571
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14773842
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943902
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4940
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|