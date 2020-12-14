baraka написав:

Bolt написав: https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs

Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳. https://youtu.be/Q9LpPa_ttTsПрогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.

собрался с духом и послушал эту халву.итак:1) годовое падение ВВП 39%, он говорил про цифру 2022 ВВП около 150, но у меня получается 202 * 0.61 = 123 ярдов2) 202 ярда ввп в 2021 году это не те же около 200 ярдов в 2007 году. Если учесть дефлятор (инфляция бакса с 2007 до 2022 года составила 40%). Итого, 123 * 0.6 = 74 ярда, это уровень 2004-2005 года.3) говорит про Лугано, что мол был там представлен план, по которому нам нальют 200 ярдов за 3 года. Представлен то был, но нигде не сказано что с ним согласились. Более того, нас там тупо не поняли. Даже если бы с этим планом согласились - нам просто так не дадут эти 200 ярдов, их записали бы нам в долг. Какой нормальный инвестор будет в нас инвестировать зная о рисках того, что рашка через 2-5 лет захочет повторный раунд?Но главное, о чём он молчит - то, что нам нужно сделать за 2-3 года то, что мы никак не могли сделать за предыдущие 30 лет. Несмотря на майданы, у нас происходил реваш любых друзив и система не менялась.У нас после войны будет ситуация такая: или мы сразу делаем перестройку страны, подымаем экономику, инвестируем в оборонку и имеем хорошие карты во 2-м раунде.Или думаем что можно вернуться к жизни как было до войны и точно проигрываем во 2-м раунде.Короче, не дослушал я это лайно