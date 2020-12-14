Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. Как централизованно и легко дали разрешение на въезд и пребывание, также централизованно и легко его аннулируют.
А зачем? Украинские беженцы таранят топу людей на грузовиках или отрезают головы школьным учителям?
Именно потому что достаточно не продлить разрешение и большинство соберется и уедут, а не будут таранить толпу людей на грузовике или отрезать головы школьным учителям. Нет справедливости в мире.
stm написав:Барака, Кухар говорит основное. Инвестиции в Украину в лучшие годы не превышали 5млрд.$, разрушения на сегодня 450-700млрд.$ которые партнёры хотят забрать у РФ. После войны действительно какая-то часть мужского населения поедет куда-то по всему миру к женам. И вот эти большие суммы смогут так же освоить все те, кто остался и умеет работать физически и руками. Так что если папа Долярчика будет в строю, то з/п в 1000€/человек не такая уж и нереальная реальность.
Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. Как централизованно и легко дали разрешение на въезд и пребывание, также централизованно и легко его аннулируют. У меня истекает парковочный талон в декабре - обратился за возобновлением еще на 6 месяцев - отказали. Считаю первый звоночек. P.S. Без парковочного талона тут парковаться можно только в частном паркинге.
В этих странах есть верховенство права, если не будет подписания "прекращения огня" или "капитуляций", и будут периодически постреливать, выдворение легко может быть оспорено.
airmax78 написав:Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. У меня истекает парковочный талон в декабре - обратился за возобновлением еще на 6 месяцев - отказали. Считаю первый звоночек. P.S. Без парковочного талона тут парковаться можно только в частном паркинге.
Те, кто нашли работу, смогут остаться, просто за все надо будет платить из своего кармана, наравне с другими иностранцами. Вечной шары быть не может. Отправят (точнее вынудят отправиться восвояси) только "непотриб", кто не смог устроиться на работу или пристроиться взамуж.
stm написав:Более того ЕС начал чухать репу почему ИТ у них дохлое какое-то. Будут забирать это направление активнее у нас...
ИТ дохлое, потому что плохие условия для его развития (дорогой интернет, месяц ждать, чтобы его провести в офис и т.д.)- здесь есть чему у нас поучиться (особенно у Минцифры), и они уже учатся. Забрать это направление у нас - не получится, мы же не собираемся стоять на месте, будем и дальше за деньги продавать им наши услуги, решения и специалистов.
барабашов написав:А цену Варшавского сложим весной, а то и летом, вон Зёбр курс 100 пророчит-пророчит, а он всё падает и падает
зебр уже двумя копытами в Канаде. Страшилками он сам себя мотивирует на выезд, видимо других мотиваций не хватает. Уезжающих надо меньше слушать. У них у всех одно и тоже - все пропало, начался апокалипсис.
UA написав:Правильные новострои в Киеве это Липинка. Остальное ошибка архитектурного планирования которую необходимо исправлять
Мариуполь уже исправили. теперь там все безошибочно.
vitaliian написав: Сколько сейчас на олх стоит плёночная зеркалка canon/ nikon/ minolta/ olympus, или Полароид?
В 90х они стоили целое состояние. то же касается компьютеров (486 кажется тогда шли), часы монтана, пейджеры, фирменные аудиплееры, магнитолы, видаки.
Все это обесценилось, потому что стало не нужным. Новые технологии вытеснили эти группы товаров в рубрику антиквариат.
На ненужные товары инфляция не распространяется.
Столько в Киеве жилья настроили, звиздец. Если столько жилья киевлянам не нужно, какое быстрее упадет в цене хрущ или варшавский?
Колбаса покрылась плесенью, позеленела. Такая колбаса никому не нужна. Поэтому делаем вывод, что зеленые велосипеды тоже никому не нужны. Примитивная попытка манипуляции. Хотя, возможно, это и не манипуляция....
Bolt написав:https://youtu.be/Q9LpPa_ttTs Прогноз від Кухаря:"Через два роки середня ЗП в Україні 1500€ 😳.
собрался с духом и послушал эту халву. итак: 3) говорит про Лугано, что мол был там представлен план, по которому нам нальют 200 ярдов за 3 года. Представлен то был, но нигде не сказано что с ним согласились. Более того, нас там тупо не поняли. Даже если бы с этим планом согласились - нам просто так не дадут эти 200 ярдов, их записали бы нам в долг. Какой нормальный инвестор будет в нас инвестировать зная о рисках того, что рашка через 2-5 лет захочет повторный раунд?
На самом деле нам и больше нальют, чем 200 ярдов и там в Лугано озвучили (в кулуарах) что нужно сделать и какой механизм передачи денег. Это Кухар не может озвучить, даже если знает. Они в ЕС УЖЕ уверены, что никакой раши здесь не будет и в ближайшие 5 лет восстановление будет идти полным ходом, не сразу, но по нарастающей.
UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А 2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/ Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала. 2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.
У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги? И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки. Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило 1,5 мм - 10А 2,5 мм - 16А 4 мм - 25 А
stm написав:Барака, Кухар говорит основное. Инвестиции в Украину в лучшие годы не превышали 5млрд.$, разрушения на сегодня 450-700млрд.$ которые партнёры хотят забрать у РФ. После войны действительно какая-то часть мужского населения поедет куда-то по всему миру к женам. И вот эти большие суммы смогут так же освоить все те, кто остался и умеет работать физически и руками. Так что если папа Долярчика будет в строю, то з/п в 1000€/человек не такая уж и нереальная реальность.
Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. Как централизованно и легко дали разрешение на въезд и пребывание, также централизованно и легко его аннулируют. У меня истекает парковочный талон в декабре - обратился за возобновлением еще на 6 месяцев - отказали. Считаю первый звоночек. P.S. Без парковочного талона тут парковаться можно только в частном паркинге.
В этих странах есть верховенство права, если не будет подписания "прекращения огня" или "капитуляций", и будут периодически постреливать, выдворение легко может быть оспорено.
Будет капитуляция, репарации и суд над военными преступниками. ПТН - ХЛО и может планировать в своем бюджете что хочет - его судьба уже решена.
airmax78 написав:Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. У меня истекает парковочный талон в декабре - обратился за возобновлением еще на 6 месяцев - отказали. Считаю первый звоночек. P.S. Без парковочного талона тут парковаться можно только в частном паркинге.
Те, кто нашли работу, смогут остаться, просто за все надо будет платить из своего кармана, наравне с другими иностранцами. Вечной шары быть не может. Отправят (точнее вынудят отправиться восвояси) только "непотриб", кто не смог устроиться на работу или пристроиться взамуж.
Шары уже довольно давно нет. Теперь начинают потихоньку щемить и по формальным моментам типа регистрации авто. Если, например, потербуют перерегистрировать автомобиль на местные номера на общих основаниях - будет грустно.