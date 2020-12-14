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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10498104991050010501

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:50

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.

Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм
https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/
Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)

1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала.
2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.

У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги?
И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки.
Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило
1,5 мм - 10А
2,5 мм - 16А
4 мм - 25 А

СУдя по надписи на плите, когда сошкреб старую шпаклёвка дом 74 года, то есть проводке, через год , буде полтинник, где-то читал, что алюминиевый провод может про служить и 100 лет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:54

  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:09

  vitaliian написав:
  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

Першими відімруть 25-поверхові неохрущі в пригородах Києва. І чим далі, тим швидше.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:12

  Damien написав:
  vitaliian написав: Сколько сейчас на олх стоит плёночная зеркалка canon/ nikon/ minolta/ olympus, или Полароид?

В 90х они стоили целое состояние. то же касается компьютеров (486 кажется тогда шли), часы монтана, пейджеры, фирменные аудиплееры, магнитолы, видаки.

Все это обесценилось, потому что стало не нужным. Новые технологии вытеснили эти группы товаров в рубрику антиквариат.

На ненужные товары инфляция не распространяется.

Столько в Киеве жилья настроили, звиздец. Если столько жилья киевлянам не нужно, какое быстрее упадет в цене хрущ или варшавский?

Колбаса покрылась плесенью, позеленела. Такая колбаса никому не нужна. Поэтому делаем вывод, что зеленые велосипеды тоже никому не нужны.
Примитивная попытка манипуляции. Хотя, возможно, это и не манипуляция....

Тільки тупа особа може порівнювати нерухомість з автомобілями та ковбасою.
Проте вона не розуміє, що вона тупа
Frant
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  #<1 ... 10498104991050010501
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