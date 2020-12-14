Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А 2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/ Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала. 2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.
У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги? И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки. Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило 1,5 мм - 10А 2,5 мм - 16А 4 мм - 25 А
СУдя по надписи на плите, когда сошкреб старую шпаклёвка дом 74 года, то есть проводке, через год , буде полтинник, где-то читал, что алюминиевый провод может про служить и 100 лет.
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.
Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
UA написав:Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило 1,5 мм - 10А 2,5 мм - 16А 4 мм - 25 А
Это не неписанное правило, а наверняка зафиксированное в СНИПах. Оно действует для меди. Есть еще разница открытая проводка с хорошим охлаждением, или в штробе.
Bolt написав:СУдя по надписи на плите, когда сошкреб старую шпаклёвка дом 74 года, то есть проводке, через год , буде полтинник, где-то читал, что алюминиевый провод может про служить и 100 лет.
Алюминий ломкий и соединение скруткой. То, что они проработали столько лет это везение и то, что их не топили и по ним не гоняли нагрузку. Бывает, что с долбят зубилом, а у соседей за стеной от вибрации отваливается алюминий.
vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.
vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.
Влад, на сегодня в хруще без электрики готовить на газу и отопление 24/7 осталось. И это всё без генераторов )
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.
Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
Не остогидло боротись з "хрущовками"? Будинки для пересічних - це не питання віри, це питання виживання.
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.
Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
Как раз по причине нынешних обстоятельств у проводных телефонов вторая молодость, у кирп.хрущей в нормальных локациях - достойные перспективы.
stm написав:Более того ЕС начал чухать репу почему ИТ у них дохлое какое-то. Будут забирать это направление активнее у нас...
ИТ дохлое, потому что плохие условия для его развития (дорогой интернет, месяц ждать, чтобы его провести в офис и т.д.)- здесь есть чему у нас поучиться (особенно у Минцифры), и они уже учатся. Забрать это направление у нас - не получится, мы же не собираемся стоять на месте, будем и дальше за деньги продавать им наши услуги, решения и специалистов.
Наше ИТ на удивление держится, даже в таких катасрофических условиях. Доживем до весны, обрастем ПВО - расцветет пуще прежнего. Да, сами галеры, пытаются вывезти, но в силу разных причин с переменным успехом. В Польше вообше никто не захотел задерживаться, многие вернулись в конце лета с Южной Европы, выехали орбратно на юга только после 3-4 волны ракетного террора.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 2 разів.
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. ...................
Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
Манипулируете Вы фактами, а не людьми. Озвучиваете выгодные и прячете невыгодные. Приплетаете факты из другой оперы, которые вроде как должны доказать правильность Вашей точки зрения.
Старые Жигули, пленочные фотоаппараты, факсы, проводные телефоны - это все не аргумент вообще в данном случае, Вы берете вещи, которые действительно потеряли стоимость в связи с прогрессом (или вещи с коротким сроком эксплуатации потеряли в цене из-за возраста) и натягиваете эти случаи на жилье. Стоимость жилья мало зависит от возраста, т.к. срок фактической эксплуатации больше жизни человека. Это и есть попытка манипуляции.
Влад привел пример с грузовиками, я приведу другой. Есть 2 накидных гаечных ключа на 19 - один ржавый советский, другой новенький, блестящий китайский. ОНИ ОБА МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ - открутить гайку(в случае жилья - дать возможность проживания). И пока китайский ключ еще новый, в упаковке, то еще можно задуматься какой из них взять для использования. А вот когда они оба уже б/у стали, то выбор в пользу советского ключа очевиден. Зачем Вы это делаете? Это давно понятно - чтобы оправдать свой ошибочный выбор купленного жилья. Этот выбор стоял у Вас чуть более 10 лет назад, выбор был сделан в пользу неохруща в Ирпене. Годы (особенно 2022-й) показали, что выбор был ошибочный по всем статьям. В предыдущие годы - это стандартные проблемы:садики, школы, транспорт, в нынешнем году - сначала разрушения, теперь отключения. Обидно так лохануться, не спорю. Предлагаю просто купить водки и утопить печаль, а не не вываливать на форум кучи этих "аргументов" в виде Жигулей, огурцов с колбасой и пленочных фотоаппаратов