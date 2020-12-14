Додано: Нед 11 гру, 2022 23:30

vitaliian написав: Damien написав: Примитивная попытка манипуляции Примитивная попытка манипуляции манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. ...................



Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет. Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. ...................Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

Вы берете вещи, которые действительно потеряли стоимость в связи с прогрессом (или вещи с коротким сроком эксплуатации потеряли в цене из-за возраста) и натягиваете эти случаи на жилье.

Манипулируете Вы фактами, а не людьми. Озвучиваете выгодные и прячете невыгодные. Приплетаете факты из другой оперы, которые вроде как должны доказать правильность Вашей точки зрения.Старые Жигули, пленочные фотоаппараты, факсы, проводные телефоны -Стоимость жилья мало зависит от возраста, т.к. срок фактической эксплуатации больше жизни человека. Это и есть попытка манипуляции.Влад привел пример с грузовиками, я приведу другой. Есть 2 накидных гаечных ключа на 19 - один ржавый советский, другой новенький, блестящий китайский. ОНИ ОБА МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ - открутить гайку(в случае жилья - дать возможность проживания). И пока китайский ключ еще новый, в упаковке, то еще можно задуматься какой из них взять для использования. А вот когда они оба уже б/у стали, то выбор в пользу советского ключа очевиден.Зачем Вы это делаете? Это давно понятно - чтобы оправдать свой ошибочный выбор купленного жилья. Этот выбор стоял у Вас чуть более 10 лет назад, выбор был сделан в пользу неохруща в Ирпене. Годы (особенно 2022-й) показали, что выбор был ошибочный по всем статьям. В предыдущие годы - это стандартные проблемы:садики, школы, транспорт, в нынешнем году - сначала разрушения, теперь отключения.Обидно так лохануться, не спорю. Предлагаю просто купить водки и утопить печаль, а не не вываливать на форум кучи этих "аргументов" в виде Жигулей, огурцов с колбасой и пленочных фотоаппаратов