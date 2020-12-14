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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10499105001050110502>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:50

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.

Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм
https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/
Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)

1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала.
2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.

У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги?
И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки.
Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило
1,5 мм - 10А
2,5 мм - 16А
4 мм - 25 А

СУдя по надписи на плите, когда сошкреб старую шпаклёвка дом 74 года, то есть проводке, через год , буде полтинник, где-то читал, что алюминиевый провод может про служить и 100 лет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:54

  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило
1,5 мм - 10А
2,5 мм - 16А
4 мм - 25 А

Это не неписанное правило, а наверняка зафиксированное в СНИПах. Оно действует для меди. Есть еще разница открытая проводка с хорошим охлаждением, или в штробе.
  Bolt написав:СУдя по надписи на плите, когда сошкреб старую шпаклёвка дом 74 года, то есть проводке, через год , буде полтинник, где-то читал, что алюминиевый провод может про служить и 100 лет.

Алюминий ломкий и соединение скруткой. То, что они проработали столько лет это везение и то, что их не топили и по ним не гоняли нагрузку.
Бывает, что с долбят зубилом, а у соседей за стеной от вибрации отваливается алюминий.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:33

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.

Влад, на сегодня в хруще без электрики готовить на газу и отопление 24/7 осталось. И это всё без генераторов )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:04

  vitaliian написав:
  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

Не остогидло боротись з "хрущовками"?
Будинки для пересічних - це не питання віри, це питання виживання.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:23

  vitaliian написав:
  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.


Как раз по причине нынешних обстоятельств у проводных телефонов вторая молодость, у кирп.хрущей в нормальных локациях - достойные перспективы.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:28

  fler написав:
  stm написав:Более того ЕС начал чухать репу почему ИТ у них дохлое какое-то. Будут забирать это направление активнее у нас...

ИТ дохлое, потому что плохие условия для его развития (дорогой интернет, месяц ждать, чтобы его провести в офис и т.д.)- здесь есть чему у нас поучиться (особенно у Минцифры), и они уже учатся. Забрать это направление у нас - не получится, мы же не собираемся стоять на месте, будем и дальше за деньги продавать им наши услуги, решения и специалистов.


Наше ИТ на удивление держится, даже в таких катасрофических условиях. Доживем до весны, обрастем ПВО - расцветет пуще прежнего. Да, сами галеры, пытаются вывезти, но в силу разных причин с переменным успехом. В Польше вообше никто не захотел задерживаться, многие вернулись в конце лета с Южной Европы, выехали орбратно на юга только после 3-4 волны ракетного террора.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:30

  vitaliian написав:
  Damien написав:Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. ...................

Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

Манипулируете Вы фактами, а не людьми. Озвучиваете выгодные и прячете невыгодные. Приплетаете факты из другой оперы, которые вроде как должны доказать правильность Вашей точки зрения.

Старые Жигули, пленочные фотоаппараты, факсы, проводные телефоны - это все не аргумент вообще в данном случае, Вы берете вещи, которые действительно потеряли стоимость в связи с прогрессом (или вещи с коротким сроком эксплуатации потеряли в цене из-за возраста) и натягиваете эти случаи на жилье. Стоимость жилья мало зависит от возраста, т.к. срок фактической эксплуатации больше жизни человека. Это и есть попытка манипуляции.

Влад привел пример с грузовиками, я приведу другой. Есть 2 накидных гаечных ключа на 19 - один ржавый советский, другой новенький, блестящий китайский. ОНИ ОБА МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ - открутить гайку(в случае жилья - дать возможность проживания). И пока китайский ключ еще новый, в упаковке, то еще можно задуматься какой из них взять для использования. А вот когда они оба уже б/у стали, то выбор в пользу советского ключа очевиден.
Зачем Вы это делаете? Это давно понятно - чтобы оправдать свой ошибочный выбор купленного жилья. Этот выбор стоял у Вас чуть более 10 лет назад, выбор был сделан в пользу неохруща в Ирпене. Годы (особенно 2022-й) показали, что выбор был ошибочный по всем статьям. В предыдущие годы - это стандартные проблемы:садики, школы, транспорт, в нынешнем году - сначала разрушения, теперь отключения.
Обидно так лохануться, не спорю. Предлагаю просто купить водки и утопить печаль, а не не вываливать на форум кучи этих "аргументов" в виде Жигулей, огурцов с колбасой и пленочных фотоаппаратов
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:35

  Vlad442 написав:Это не неписанное правило, а наверняка зафиксированное в СНИПах. Оно действует для меди. Есть еще разница открытая проводка с хорошим охлаждением, или в штробе.

То что написано в СНИПах вкладывал Bolt
2,5 мм - 16А это как бы с большим запасом, но учитывая особенности производства кабеля в Украине лучше делать так как я написал.

Автоматы 4,5 килоампера запрещенный в ЕС стандарт автоматов.
У нас это наверное под 90% продаж :mrgreen:
Местные особенности.
Востаннє редагувалось UA в Нед 11 гру, 2022 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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