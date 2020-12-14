Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А 2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/ Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала. 2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.
У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги? И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки. Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило 1,5 мм - 10А 2,5 мм - 16А 4 мм - 25 А
Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе) 4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы. Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
барабашов написав:Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе) 4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы. Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
Сколько меди в современной "меди" для кабелей? Китайцы в Днепре имеют кабельный завод поинтересуйтесь
UA Там сплав говна и 5% меди? Поинтересуюсь, некоторые сокурсники энергетиками на Карлаганке Пинчука работали когда ДнепроСталь запускали, некоторые и сейчас что то прокладывают Про запас я не против но зависимость сечения и макс.силы тока для провода от диаметра при низких частотах всё равно нелинейная Вот фидера немного по другому считают